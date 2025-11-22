На проекте осталось семь девушек.

Блогер Богдан Беспалов назвал имена финалисток 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк".

Внимание, возможный спойлер! Читайте дальше, только если готовы узнать вероятную развязку сюжета нового сезона проекта.

По его словам, это будут Настя Половинкина и Надин Головчук, а в топ-4 с ними войдут Дарья Романец и Ирина Пономаренко. Победительницей, как заявил Беспалов, станет Надин.

При этом блогер раскритиковал текущий сезон проекта за нудность и затянутость.

"Лично я потерял интерес к шоу после пятого эпизода. Он был настолько нудным… не было острых моментов, не было того, за что хотелось бы зацепиться и изучать под микроскопом", - заявил он.

"Холостяк" 2025 6 выпуск тоже показался блогеру неинтересным, даже учитывая то, что в нем показали первый поцелуй:

"Каких-то эмоций мы не ощутили. Целовались, прикрываясь, чтобы никто ничего не видел. Ты смотришь на поцелуй и просто не веришь".

По словам блогера, каждое тет-а-тет общение Тараса Цымбалюка с девушками выглядит, как допрос.

"Сказать, что это вызывает определенные эмоции - тоже нет. Потому что девушки чопорные… нет от этого восторга… Я отказываюсь верить, что зритель тоже не увидел нудности, натянутости", - добавил Беспалов.

"Холостяк" 2025 - фото финалисток

Напомним, в 6-м выпуске 14-го сезона шоу "Холостяк" проект покинула фотограф Юлия Коренюк. Главный герой шоу, украинский актер Тарас Цымбалюк был очень зол.

