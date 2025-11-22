События снова происходили в Карпатах.

В пятницу, 21 ноября, состоялась премьера шестого выпуска романтического реалити "Холостяк" с украинским актером Тарасом Цымбалюком. УНИАН собрал главные события последней серии.

Выпуск начался с переезда девушек из палаток, в которых они прожили целую неделю, в комплекс отдыха. Ведущий Гриша Решетник поздравил участниц и сразу спросил у Надин Головчук, почему "холостяк" не нашел ее во время последней церемонии роз. Модель ответила, что плохо себя чувствовала и не хотела, чтобы другие видели ее слезы.

После этого Ирина Кулешина рассказала, что завтра празднует День рождения, поэтому мечтает провести его с Тарасом. Когда она взяла свое предсказание, то нашла в нем приглашение на свидание для Надин.

Встреча прошла на уроке по лепке глиной, во время которой они часто друг друга касались и много смеялись. Во время продолжения в ресторане Надин искала на теле холостяка спрятанное сердце из листьев, после чего они поцеловались. Розу девушка не получила.

Тем временем Кулешина все же получила приглашение на свидание в свой День рождения. Ведущий заявил, что они с Тарасом должны пройти ряд испытаний, чтобы получить код от ящика с сюрпризом. Они ответили на личные вопросы, сложили вместе пазл, а затем - пошли на банджи-джампинг. Хотя девушка сильно боялась, она все же прыгнула, поэтому ведущий отдал им карту.

Пара приехала в заведение, где актер вынес Ирине праздничный торт. Во время разговора девушка снова сообщила ему, что любит кусаться, поэтому он предложил ей укусить его. Вскоре после укуса они поцеловались, но эта девушка также ушла без розы.

Следующими на свидание пошли Оксана Шанюк и Ирина Пономаренко. Для них с Тарасом подготовили поездки на мотоциклах. Обе девушки падали во время обучения, а после - напряженно молчали на поляне, куда их привел Тарас. Он по очереди отводил их в сторону, чтобы поговорить лично.

Тем временем для девушек в доме подготовили встречу, на которой им предложили проговорить свои страхи и попробовать стояние на гвоздях. От такого опыта отказались Юлия Коренюк и Дарья Романец.

Вскоре приглашение на свидание получила Настя Половинкина из Киева. Они с Тарасом провели весь день на природе, гуляя по склонам и смеясь. В какой-то момент пара взялась за руки и побежала по траве, упав в растения.

"Мы упали в траву. Ну... и все, что было в траве, остается в траве", - сказал Тарас.

Тарас и Анастасия получили задание - провести в тишине 15 минут. После "сигнала" таймера они обсудили более серьезные темы и должны были разбить зеркала в созданной проектом инсталляции. Впоследствии они остались в купальниках и зашли в воду, чтобы "смыть" с себя весь негатив.

Завершилось свидание обедом в лесу, во время которого они делились воспоминаниями из жизни, а также говорили о работе и семье. В этом выпуске во время свиданий ни одна из девушек не получила розу.

В это время другие девушки получили необычное задание в комнате с манекенами в платьях. Участницам поручили оставить на одежде соперниц рисунки или надписи. Чьи-то "послания" были простыми, однако некоторые принялись обвинять других в манипуляциях и неискренности.

Во время церемонии Настя увидела на платье слово "ненастоящая", Валерия - "королева", Ирина - "миссис идеальность", Дарья - "токсик", Надин - "агрессия", Ира - "ребенок", Ольга - "слишком много мужского" и Оксана - "лицемерная".

Тем временем Юля встретилась с Тарасом до церемонии, чтобы сообщить ему о желании покинуть проект. По ее словам, причиной является то, что она очень скучает по своему сыну. "Холостяк" предложил организовать все так, чтобы она могла чаще с ним связываться, однако Юлии это не подошло:

"Я не понимаю, почему я остаюсь на проекте, в котором не вижу уже смысла. У нас было свидание, которое даже не было свиданием... Почти с каждой из девушек у тебя уже была история, а со мной - ты просто знаешь, что я фотограф".

Цымбалюк начал вспоминать об их встречах и своем признании, что она ему нравится. Он предположил, что девушка либо что-то скрывала от него, либо за это время что-то произошло. Также актер обратил внимание на платье одесситки, на котором почти не было приятных слов от других девушек. В финале он провел Юлю к машине и попрощался с ней.

На церемонию роз "холостяк" пришел разъяренный и начал возмущаться, что уже третья девушка уходит из проекта по собственному желанию. "Мне это очень неприятно. Я понимаю, что это не касается вас, просто я сейчас немного в шоке", - сказал он.

Он предложил участницам реалити разобраться, пришел ли кто-то из них на шоу, чтобы "срубить подписоты". Вскоре началась церемония роз. Первой розу получила Анастасия, второй - Ирина, а третьей - Оксана. Далее Тарас подарил цветки Ире со шляпкой, Валерии, Ольге и Даше. Для Надин розы не осталось, однако он в последний момент достал ее из пиджака.

