Актер поцеловался с моделью из Хмельницкого.

В шестом выпуске реалити-шоу "Холостяк-14" наконец состоялся первый поцелуй Тараса Цымбалюка с одной из участниц.

Главный герой пригласил на свидание 26-летнюю Надин Головчук из Хмельницкого, которая сбежала с последней церемонии роз. Встреча проходила на занятии по лепке глины, где актер с фотомоделью решили вместе создать песочные часы.

Свидание получилось довольно тактильным - они вместе растирали руками глину, а девушка даже оставила на джинсах Тараса отпечатки своих рук. В определенный момент ей стало нехорошо, поэтому они немного посидели вместе и перевели дыхание.

После занятия Цымбалюк привел Надин в ресторан, где атмосфера между ними стала более расслабленной. Актер предложил ей игру - он спрячет где-то на своем теле сердце из листьев, а она должна его найти. После длительных поисков, во время которых активно девушка касалась Тарася, ей удалось его отыскать.

Хотя свидание и закончилось поцелуем, "холостяк" не подарил Надин розу. Она вернулась в домик, где ее уже ждали девушки.

Как сообщал УНИАН, сама Надин объясняла свой побег с последней церемонии роз плохим самочувствием и нежеланием плакать при других.

