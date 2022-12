Финал Нацотбора состоится уже 17 декабря. Он покажет, кто в следующем году представит нашу страну на самом престижном песенном конкурсе Европы.

За право представлять Украину на Евровидении-2023 борется группа TVORCHI. Украинский продюсер Денис Путинцев считает, что у них есть возможность лидировать и поехать в следующем году в Ливерпуль. Сами артисты надеются на победу и хотят показать миру современную украинскую электронную музыку.

Приводя в пример творчество Kalush Orchestra і Go_A, TVORCHI говорят - у их композиции есть все шансы стать той, которую будут слушать во всем мире.

Вот как свою возможную победу в эксклюзивном интервью УНИАН прокомментировал Эндрю:

"Это означает, что украинская музыка будет снова оценена на высоком уровне. Что нам удастся показать прогрессивную, современную электронную украинскую музыку и шоу, которое оценит весь мир. Европа уже услышала нашу этномузыку, фольклор – их успешно показали раньше Kalush Orchestra и Go_A. Мы хотим продемонстрировать Украину стильной, показать музыку, которую могут слушать во всем мире".

"Мы будем испытывать гордость за себя и за страну. А еще это означает, что конкурс все же пройдет в Украине в 2023-м после нашей победы", - добавил вокалист дуэта Джеффри Кенни.

Финал Нацотбора на Евровидение-2023: подробности

Мероприятие состоится уже 17 декабря в Киеве. В целях безопасности, его проведут в укрытии. Среди десяти участников выберут одного претендента, который в следующем году поедет в Ливерпуль представлять нашу страну на Евровидении.

В финале представлены следующие участники: Moisei с песней "I'm Not Alone", OY Sound System с песней "Ой, тужу", DEMCHUK с песней "Alive", Jerry Heil с песней "WHEN GOD SHUT THE DOOR", FIINKA с песней "Довбуш", KRUTЬ с песней "Колискова", Tember Blanche с песней "Я вдома", Angelina с песней "Stronger", 2TONE с песней "Квітка" и TVORCHI с песней "Heart Of Steel".

