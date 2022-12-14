Продюсер Денис Путинцев назвал своих фаворитов.

Украинский продюсер Денис Путинцев прокомментировал Нацотбор на Евровидение-2023, который состоится в Киеве 17 декабря.

По его словам, с началом полномасштабной войны Нацотбор претерпел некоторые изменения. Путинцев отметил, что сейчас большинство участников - неизвестные артисты. Но в этом даже есть плюс, потому что с учетом европейских тенденций на Евровидение как раз отправляют молодых неизвестных музыкантов.

"Для них это хорошо, потому что они выступают на большой сцене и получают опыт. А самое главное, что именно эта тенденция значит, что Украина из-за войны начала меньше внимания обращать на такие конкурсы. Ведь ранее, до полномасштабной войны, выбор представителя на Евровидение был похож на выборы президента. И не каждый участник эмоционально выдерживал такое напряжение. Мне кажется, что война приблизила нас к Европе, как бы цинично это не звучало", - сказал Путинцев в комментарии УНИАН.

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Еще одно глобальное наблюдение продюсера: практически все участники энергетически очень ровные. У них нет рок-н-ролла, нет глобального выплеска энергии.

"Такую музыку круто слушать в наушниках, но на сцене должна быть энергетика. С этим есть вопросы", - добавил продюсер.

Кто может победить на Нацотборе на Евровидение-2023

По мнению Путинцева, больше всего шансов на победу у группы TVORCHI с песней "Heart Of Steel".

"Это очень трендовый трек, как и все их творчество. Это очень форматно для Евровидения и достаточно актуально с музыкальной точки зрения. В группе присутствует темнокожий вокалист, что, по понятным причинам, с учетом толерантности, тоже играет в плюс. Я считаю, что они наиболее перспективны в плане победы", - сказал продюсер.

На втором месте оказался дуэт Tember Blanche с песней "Я вдома":

"Для меня они были неизвестны до Нацотбора. Их творчество я называю "Эд Ширан для беседки во дворе", для посиделок у костра. Но их припев вирусно заходит в голову. И если Нацотбор на Евровидение будет смотреть аудитория в возрасте 15-25 лет и активно себя вести, то у этого коллектива может быть шанс на победу".

На третьем месте оказалась Jerry Heil. А разделить с ней эту позицию может Вася Демчук.

"Jerry Heil - бренд, известная артистка. Разделить с ней это место может DEMCHUK. Потому что он представитель TikTok-поколения. У него большая армия поклонников, и именно они могут решить его судьбу. Я называю его Сэмом Райдером, так как у него очень трендовая музыка. Он наследует британских артистов", - добавил Путинцев.

Напомним, ранее Денис Путинцев высказался о фаворитке Нацотбора Jerry Heil.

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