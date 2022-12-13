Финал состоится уже в эту субботу.

Совсем скоро состоится финал Нацотбора на Евровидение-2023, и мы узнаем, кто из 10 конкурсантов будет представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе.

Известно, что финал Нацотбора состоится 17 декабря в Киеве. Конкурс пройдет в укрытии в целях безопасности.

Где и когда смотреть финал национального отбора

Прямой эфир финала Нацотбора на Евровидение-2023 будут транслировать на канале "UA: Культура", на YouTube "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспильного". Также посмотреть конкурс можно будет в приложении "Дія".

Видео дня

Финал конкурса стартует в 17:00.

Участники финала Нацотбора на Евровидение-2023

В финале примут участие 10 артистов. Первым выступит Moisei с песней "I'm Not Alone", вторыми - OY Sound System с песней "Ой, тужу", третьим - DEMCHUK с песней Alive.

Также за победу в финале будут бороться Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE и TVORCHI.

Интервью финалистов Нацотбора на Евровидение-2023

Украинская певица, финалистка Нацотбора на Евровидение-2023 Марина Круть в интервью УНИАН рассказала, видит ли среди других финалистов конкурентов, почему вторая подряд победа на Евровидении для Украины сейчас сверхважна, и может ли война повлиять на результаты.

Финалист Нацотбора Евровидения-2023 DEMCHUK (Вася Демчук) в интервью УНИАН рассказал, почему для него важно участие в конкурсе, как написал песню во время блэкаута, помогала ли ему Настя Каменских в подготовке к Нацотбору и как относится к участию россиян в голосовании на Евровидении.

Финалистка Нацотбора Евровидения-2023 FIINKA в интервью УНИАН рассказала, почему для нее важно участие в конкурсе, ожидала ли она такую заинтересованность песней "Довбуш" со стороны иностранцев, как война повлияла на ее творчество, и как она относится к российской музыке.

Финалисты Нацотбора Евровидения-2023 Tember Blanche (Александра Ганапольская и Владислав Лагода) в интервью УНИАН рассказали, как стали дуэтом, почему решили принять участие в конкурсе, как относятся к жюри Нацотбора, и помогает ли им творить любовь.

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