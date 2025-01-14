Самое главное в процессе разрыва таких отношений - это любовь к себе и вера в собственное будущее.

Роман с женатым мужчиной может стать эмоциональным испытанием. Женщины, которые попадают в такие отношения, часто сталкиваются с трудностями разрыва по целому ряду причин. Сертифицированный коуч по отношениям, который работает исключительно с женщинами, Митци Бокманн рассказал о главных причинах, почему трудно разорвать эти отношения.

1. Вера в обещания

Женатые мужчины часто уверяют, что покинут своих жен, но на самом деле редко выполняют эти обещания. Они не готовы к потерям: детей, финансов или социальных связей. Тем не менее, многие женщины продолжают верить этим словам и остаются в отношениях.

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2. Ощущение родства душ

В таких отношениях часто возникает иллюзия, что партнер - идеальная вторая половинка. Этот эффект создается из-за "пузыря" отношений, лишенного бытовых и социальных проблем, свидетельствует исследование в Journal of Social and Personal Relationships. Но как можно считать человека родственной душой, если он постоянно нарушает свои обещания?

3. Невозможность представить любовь к другому

Женщины боятся, что после разрыва больше никогда не найдут такого партнера. Они забывают, что любовь возможна только тогда, когда они освободятся от токсичных отношений и откроют себя для новых возможностей.

4. Это единственная интимная связь

Эмоциональная и физическая близость в романе часто кажется очень сильной из-за интенсивности чувств и драматических перепадов. Однако это иллюзия, подпитываемая нестабильностью ситуации и эффектом "восстановления после ссор".

5. Страх перед болью разрыва

Расставание кажется невыносимым из-за сильной эмоциональной боли. Однако стоит помнить, что оставаться в таких отношениях означает терпеть постоянную боль, тогда как разрыв - это путь к исцелению.

6. Изоляция от друзей

Во время романа женщина часто пренебрегает социальными связями, становится эмоционально зависимой от партнера и отталкивает близких. Разрыв пугает, ведь кажется, что она останется совсем одна.

7. Снижение самооценки

Такие отношения часто разрушают веру в себя. Исследование в журнале Social Forces Journal свидетельствует о том, что женщина может чувствовать себя нелюбимой, неинтересной, хуже других, поэтому перестает ухаживать за собой, теряет интерес к жизни и считает, что заслуживает лишь крохи внимания.

Как отпустить женатого мужа?

Разрыв требует силы воли и работы над собой. Важно оборвать контакты, заблокировать его во всех соцсетях и на телефоне.

Психологи также советуют составить список боли: перечислить все моменты, когда он причинял страдания, и возвращаться к этому списку, когда возникает соблазн возобновить связь.

Жертвам таких отношений нужно позаботиться о себе: заняться хобби, найти поддержку друзей, заботиться о здоровье. С каждым днем боль постепенно уменьшится, и жизнь приобретет новые краски.

Одна из таких историй завершилась успехом: через шесть месяцев после разрыва женщина снова начала жить полной жизнью, встречаться с новыми людьми и чувствовать уверенность в себе. В конце концов, она поняла, что самое главное - это любовь к себе и вера в собственное будущее.

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