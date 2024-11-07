Пользователи Reddit обсуждают, как пережить разочарование и снова открыться любви.

Пользователи Reddit обсуждают причины "эпидемии одиночества" в XXI веке. Среди главных факторов - технологическая зависимость, избыток выбора и страх близости.

Пользователь Reddit начал дискуссию проблемным наблюдением: "Все или играют в игры, или застряли в телефонах... Люди даже не пытаются включиться".

Его слова вызвали оживленную дискуссию. Вот что пишут пользователи сети:

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"Экономический упадок, безусловно, является его частью. У людей остается меньше времени на романтику в промежутках между третьей и четвертой работой"

"Вы можете назначить свидание так же легко, как и заказать пиццу, просто сидя на диване. Люди стали очень придирчивыми, потому что существует неограниченное количество людей, с которыми можно познакомиться, и они должны быть идеальными"

"Все ценные люди уже заняты, поэтому вы остаетесь с теми, кто одинок не просто так. Обычно причина в том, что они имеют завышенные стандарты, несмотря на собственные недостатки"

Страх близости и нежелание работать над отношениями - еще две проблемы, на которые указывают участники дискуссии:

"Раньше люди прилагали усилия, чтобы отношения работали, теперь мы называем это урегулированием"

"Люди напуганы! И я их не обвиняю. Трудно быть по-настоящему уязвимым, страшно рассказывать кому-то свои секреты, трудно отдавать все силы кому-то, зная, что есть шанс, что через 3 года между вами все может распасться, не по вине какого-то человека, или даже из-за того, что кто-то вас предаст"

"Особенно, если вы уже были ранены ранее, как вы открываетесь снова еще до того, как рана заживет, но люди думают, что именно так это исправить. И в итоге они снова получают травмы"

"Но многие люди не хотят этого делать, они просто хотят, чтобы отношения были переданы им волшебной феей отношений. А волшебных отношений феи не существует ни в эту эпоху, ни в прошлых веках"

Некоторые считают, что проблема кроется в чрезмерной романтизации прошлого.

"Люди думают, что больше брака = больше любви, и учитывая, что брак и партнерство на всю жизнь часто были практическими решениями, я не думаю, что это правильно", - пишет один из пользователей.

Несмотря на пессимистические нотки, в дискуссии прозвучали и слова надежды:

"Лучший способ найти любовь, чтобы она нашла вас. Развивайте хобби, общайтесь с людьми с похожими интересами и не зацикливайтесь на поиске".

"Я со своим человеком почти четырнадцать лет. Мы познакомились на его рабочем месте, в ресторане, он шеф-повар. Трое моих старых друзей состоят в отношениях или женаты на людях, с которыми они на самом деле познакомились на улице или что-то подобное. Некоторые другие познакомились на сайтах знакомств, но они не удовлетворены. Никогда не знаешь, когда и где встретишь своего человека, поэтому не сдавайся".

Возможно, ключ к счастью - не в поиске идеала, а в умении ценить то, что имеешь, и строить отношения вместе с партнером.

Напомним, мужчины ответили, почему они "залипают" на женщин старшего возраста.

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