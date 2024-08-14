Женщинам нужно осознать, что они ценны в отношениях такими, какие они есть, отметили эксперты.

Часто люди хотят знать, как правильно жить в этом мире и строить здоровые отношения. Как оказывается, для того, чтобы выстроить здоровую связь с кем-то, нужно избегать ряда ошибок.

Есть 7 ошибок, которые могут навредить отношениям, и их причина кроется в том, что женщина неуверенна в себе, пишет HackSpirit. По мнению эксперта по отношениям, психолога - доктора Джона Готтмана, из-за неуверенности человек в отношениях может быть эмоционально отстраненным или чрезмерно ревнивым, а из-за этого может возникать дистанция.

Какие еще есть серьезные ошибки в отношениях с мужчиной:

поиск постоянного одобрения со стороны партнера. Из-за этого партнеру может стать тяжело в отношениях, поскольку он будет чувствовать, что несет ответственность за счастье женщины. Женщине стоит понять, что она ценна такая, какая есть;

попытка изменить себя ради партнера;

избегание конфликтов. Если так действовать, то проблемы просто могут быть скрыты, а благодаря конфликтам возможно улучшение понимания;

cтремление контролировать жизнь партнера.

Еще одна ошибка - пренебрежение заботой о себе. Если не обращать внимание на свои потребности, можно стать менее счастливыми, а это может негативно отразиться на отношениях.

Видео дня

Интересные новости - сегодня это стоит прочитать

Ранее УНИАН писал, как распознать очень эгоцентричного человека. По сведениям экспертов, в частности, такие личности часто выставляют себя жертвой, перебивают других, и им сложно радоваться достижениям тех, кто их окружает.

Вас также могут заинтересовать новости: