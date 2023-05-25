Красивые цветы на подоконнике - это повод для гордости любой хозяйки. О том, как при минимальных затратах вырастить действительно шикарные растения - читайте в материале.

Комнатные цветы любят все. Но давайте честно признаем, что действительно красивые растения вырастают далеко не у каждого. Кто-то после двух-трех неудач решает, что садоводство - это не его. Другие же пытаются разобраться, в чем же дело, и рано или поздно добиваются успеха.

Мы расскажем вам о том, как при минимальных финансовых вложениях вырастить на подоконнике цветущий сад.

Почему цветы любят аспирин

Биологи утверждают, что препарат имеет следующее влияние:

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повышает иммунитет растения;

цветок, получивший такую подкормку более устойчив к заболеваниям;

растение стараются обходить стороной вредители;

появляется устойчивость к различным грибкам;

цветение происходит более ярко;

листва становится более яркой и упругой.

Учтите, что такая подкормка должна быть единовременной, не стоит держать растение на аспирине все время, так это совершенно бесполезно. Получая подкормку постоянно, растение привыкнет к ней и перестанет реагировать.

Как использовать аспирин для подкормки цветов

Стандартная дозировка раствора аспирина - 3 таблетки на 3 литра отстоянной воды комнатной температуры. После полного растворения препарата используем раствор для полива. Оптимальный вариант удобрения - 1 раз в 2 месяца.

Как развести аспирин для комнатных цветов

Опытные садоводы расходятся во мнении о том, как правильно развести аспирин для полива цветов. Существует несколько способов приготовления раствора:

целую таблетку аспирина можно просто отправить в банку с литром воды и ждать, когда она полностью растворится;

аспирина можно просто отправить в банку с литром воды и ждать, когда она полностью растворится; аспирин можно растолочь в порошок и только после этого залить водой. В этом случае препарат растворится гораздо быстрее;

и только после этого залить водой. В этом случае препарат растворится гораздо быстрее; также можно использовать гидролиз . Воду нужно довести до кипения, добавить аспирин из расчета одна таблетка на литр жидкости и кипятить на медленном огне в течение 30 минут. Дело в том, что аспирин при кипячении распадается на уксусную и салициловую кислоту, которая не растворяется в воде. В процессе закипания появятся белые хлопья, которые лучше убрать, а раствор после остывания использовать для полива.

Единого мнения о том, какой из способов приготовления раствора является более правильным не существует, так как все растения реагируют на препарат индивидуально.

Можно ли поливать фиалки водой с аспирином

Да, безусловно, однако нужно учитывать, что для фиалок стандартная дозировка из расчета 1 таблетка на 1 литр воды не подходит. Чтобы добиться бурного цветения, раствор должен быть более концентрированным: то есть 1 таблетка препарата на 500 мл. воды.

Раствор идеально подходит как для обработки листьев, так и для корневой подкормки растения. Однако учтите, что фиалка благотворно отреагирует только на свежий препарат. Поливать цветок средством, которое стоит уже несколько дней не стоит, реакция будет минимальной.

Аспирин для орхидей - можно ли использовать эту подкормку

Можно, однако далеко не всегда. Средство стоит использовать только в двух случаях: если растение давно не цветет и не собирается этого делать, и если листья начали резко желтеть.

Если же орхидея нормально себя чувствует и не подает признаков заболевания, подкармливать ее аспирином стоит не чаще, чем раз в месяц.

Аспирин для герани - результат вас удивит

Герань - это единственное растение, которое моментально реагирует на такую подкормку.

Первое, что вы увидите после использования средства - это стремительный рост стебля и появление новых листовых пластин. Средство прекрасно подходит и для полива, и для опрыскивания. Стандартная дозировка - 1 таблетка на 1 литр воды. Цветок нужно поливать только свежим раствором и не чаще, чем один раз в 2-3 недели.

Раньше мы писали о том, как лечить розы без химии.

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