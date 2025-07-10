Фаны умоляют артистов записать новый альбом.

Надя Дорофеева и Позитив в полночь 10 июля все же выпустили совместный трек "Смак-печаль".

В комментариях в соцсетях пользователи пишут, что слушали его в укрытиях во время очередной российской атаки:

"Когда летит "шахед", а тебе обязательно нужно послушать новый трек", "Шахеды" и ракеты летают над головой, а я слушаю релиз", "Лежу в ванной, летят "шахеды", слушаю трек. Вот это времена", "Когда сидишь с чавкающим человеком в укрытии, а на фоне еще взрывы. Это единственное, что спасает",

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Многие благодарят дуэт за такое хитовое возвращение, умоляя артистов записать новый альбом. Но есть и те, кто трек не оценил. Некоторые разочарованно отмечают, что воссоздать знакомый вайб "Время и Стекло" у дуэта не получилось:

"Ожидал большего от этой песни, думал, что будет какой-то настоящий хит", "К сожалению, это не та песня, которую мы ждали пять лет", "Что-то не то, что ожидала".

Напомним, ранее УНИАН писал, что Надя Дорофеева и Позитив показали тизер совместного трека. Фанаты с нетерпением ожидали, как их любимый дуэт "Время и Стекло" воссоединится спустя пять лет.

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