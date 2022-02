Группа презентовала трек Black Summer.

Знаменитая американская рок-группа Red Hot Chili Peppers презентовала новый сингл Black Summer и клип к нему. Это дебютный трек из предстоящего 12-го альбома Unlimited Love музыкантов, премьера которого запланирована на 1 апреля.

Ролик опубликован на YouTube-канале группы.

"Наша единственная цель – раствориться в музыке. Мы потратили тысячи часов, в одиночку и вместе, оттачивая свое мастерство и помогая друг другу, чтобы сделать лучший альбом, на который мы способны", – заявили в RHCP.

Новый трек с клипом от RHCP: видео

Клип для сингла снимала режиссер Дебора Чоу.

В нем музыканты играют на фоне сюрреалистичных локаций – леса, покрытого льдом океана, космоса, дорожных развязок, перевернутой пустыни.

Новый альбом RHCP и возвращение Фрушанте: что известно

Новый альбом Unlimited Love станет первой студийной пластинкой группы с 2016 года и первой, записанной с гитаристом Джоном Фрушанте, с 2006-го, когда свет увидел знаковый Stadium Arcadium, пишет The Rolling Stones.

Напомним, Джон Фрушанте решил вернуться в RHCP в конце 2019 года. С ним группа записала знаменитые Californication, By the Way и Stadium Arcadium, за который музыканты получили четыре "Грэмми". В феврале 2020 года RHCP отыграли свой первый за 13 лет концерт с Фрушанте.

В 2021-м музыканты анонсировали мировой тур, который должен стартовать в июле текущего года.

