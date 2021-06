Известную фразу про "гниду чернож*пую", которую озвучивает герой Сергея Бодрова в фильме "Брат", перевели дословно как "Не брат ты мне, глист черножопый.

На Netflix вышли российские фильмы "Брат" и "Брат 2" режиссера Алексея Балабанова. В сети сразу же начали обсуждать, как американский стриминговый сервис перевел ксенофобские цитаты, которыми полон фильм. Не обошлось и без скандала. Так, в одной из фраз слово «бандеровец» перевели как "Ukrainian Nazi collaborator" (украинский нацистский коллаборационист).

В оригинале фильма "Брат 2" диалог звучит следующим образом:

- Слышь, земляк, а где здесь русские живут?

- Москаль менi не земляк.

- Бандеровец?

Известную фразу про "гниду чернож*пую", которую озвучивает герой Сергея Бодрова в фильме "Брат", перевели как "You're not my brother, you black ass worm" (Не брат ты мне, глист черножопый - дословно).

А фразу "А то я евреев как-то не очень" перевели как "I'm not a big fan of the Jews", что дословно означает: "Я не большой фанат евреев".

Также Netflix оставил цитату и про Гитлера:

Диалог из фильма "Брат 2": Хайль Гитлер - Привет. - Это кто? - Свой. - Свой? "Свой своему поневоле брат" - народная фашистская поговорка. Фашист.

"Heil Hitler - Hi. - Who's he? - One of us. - "A brother of your own for better or for worse". It's a fascist saying. I'm fascist (перевод от Netflix)".

Другие цитаты в переводе от Netflix:

Что известно о двулогии "Брат"

«Брат» - российский художественный фильм 1997 года в жанре криминальной драмы. Четвёртый фильм режиссёра Алексея Балабанова. Первая часть дилогии о герое 1990-х годов Даниле Багрове, роль которого сыграл Сергей Бодров-младший.

В 2000 году Алексей Балабанов выпустил фильм «Брат 2». В продолжении также сыграл Сергей Бодров-младший.

Зарубежные сцены фильма снимались в нью-йоркском районе Брайтон Бич и в украинском районе - достопримечательности Чикаго под названием "Украинская деревня".

В англоязычной версии фильмы представлены как Brother и Brother 2. On The Way Home.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Денис Прядко