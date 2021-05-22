В Netflix уже обратились к опытным представителям игровой индустрии с предложением присоединиться к компании.

Стриминговая платформа Netflix ищет специалистов в сфере гейминга, чтобы начать производство собственных видеоигр.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что платформа сейчас ищет человека, который бы возглавил надзор за ее расширением в сфере видеоигр. Происходит это на фоне всплеска популярности этого сегмента развлечений во время пандемии.

Один из вариантов, который обсуждали в компании - создание сервиса на подобие Apple Arcade. Сообщается, что в играх не планируют добавлять рекламу.

В Netflix уже обратились к опытным представителям игровой индустрии с предложением присоединиться к компании.

Что этому предшествовало

Это не первые попытки платформы в сфере видеоигр. Ранее она экспериментировала с интерактивом, в частности в своем сериале "Черное зеркало", где зрители могли выбирать, что персонаж будет делать дальше. Также были созданы игры по мотивам сериалов "Очень странные дела" и "Бумажный дом".

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Автор: Олег Давыгора