УНИАН подготовил подборку из девяти самых интересных сериалов последнего месяца осени 2024 года – как совершенно новых, так и продолжений хитовых шоу предыдущих лет.

В ноябре состоятся премьеры таких сериалов, как шпионский триллер "День Шакала" с Эдди Редмэйном, криминальный триллер "Кросс" с Элдисом Ходжем, научно-фантастический эпос "Дюна: Пророчество" с Эмили Уотсон и еще нескольких новинок.

Кроме того, стартуют новые сезоны таких хитовых шоу, как научно-фантастическая антиутопия "Бункер" с Ребеккой Фергюсон и черная комедия "Основано на реальных событиях" с Кейли Куоко.

Обо всех девяти самых интересных сериалах последнего месяца осени читайте в обзоре УНИАН.

День Шакала

The Day of the Jackal (Великобритания, Италия, Peacock, драма/триллер, 1 сезон, премьера – 7 ноября)

Остросюжетный сериал, снятый на основе одноименного романа английского писателя Фредерика Форсайта 1971 года, но перенесенный в современные политические реалии, рассказывает о британском безжалостном наемном убийце по прозвищу "Шакал" и офицере разведки, которая должна его поймать.

Главные роли в шоу исполнили Эдди Редмэйн ("Девушка из Дании", франшиза "Фантастические твари"), Лашана Линч ("Капитан Марвел", "007: Не время умирать", "Королева-воин"), Урсула Корберо (сериалы "Бумажный дом", "Тело в огне"), Чарльз Дэнс (сериал "Игра престолов") и другие.

Первый сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Банк в осаде

Bank Under Siege (Испания, Netflix, криминал/ограбление/экшн, 1 сезон, премьера – 8 ноября)

События этого сериала, основанного на реальных событиях, происходят в Испании в 1981 году. Когда вооруженные люди нападают на банк и захватывают сотни заложников, журналистка пытается узнать истинные мотивы грабителей, прежде чем их арестуют.

Главные роли в шоу исполнили звезды "Бумажного дома" Мигель Эрран, Мария Педраса, Овик Кеучкерян и другие.

Мини-сериал будет состоять из пяти эпизодов, все они выйдут одновременно.

Кросс

Cross (США, Amazon Prime Video, криминал/триллер, 1 сезон, премьера – 14 ноября)

В центре сюжета этого сериала, снятого на основе одноименной серии новелл американского писателя Джеймса Паттерсона – детектив, судебный психолог, любящий отец и семьянин, одержимый желанием копаться в головах убийц и жертв, чтобы поймать первых и идентифицировать последних.

Главную роль в сериале исполнил Элдис Ходж ("Человек-невидимка", "Черный Адам", сериал "Воздействие").

Первый сезон шоу будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Бункер

Silo (США, Apple TV+, научная фантастика, 2 сезон, премьера – 15 ноября)

События сериала происходят в постапокалиптическом и антиутопическом будущем, где 10 тысяч человек живут в гигантском бункере на глубине сотен этажей под землей. Мужчины и женщины живут в обществе, полном правил, которые, по их мнению, призваны их защитить, пока одна из его жительниц не начинает сомневаться в том, что им рассказывают.

Главную роль в сериале исполняет Ребекка Фергюсон ("Дюна", "Доктор Сон", франшиза "Миссия невыполнима").

Второй сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, с финалом 17 января 2025 года.

Дюна: Пророчество

Dune: Prophecy (США, HBO, научная-фантастика, 1 сезон, премьера – 17 ноября)

События сериала, который официально относится к франшизе "Дюна" Дени Вильнева, будут разворачиваться за 10 тысяч лет до основного цикла. Он будет рассказывать о двух сестрах рода Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту, известную под названием Бене Гессерит.

Главные роли в сериале получили Эмили Уотсон ("Красный дракон", "Эквилибриум", сериал "Чернобыль"), Оливия Уильямс ("Шестое чувство", "Люди Икс: Последняя битва", "Седьмой сын"), Джоди Мэй (сериалы "Игра престолов", "Ведьмак"), Сара-Софи Бусснина ("Мистериум. Охотники на фазанов", "Мария Магдалина"), Марк Стронг ("Игра в имитацию", "Kingsman: Тайная служба", "Круэлла") и другие.

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, с финалом 22 декабря.

Землевладелец

Landman (США, Paramount+, драма, 1 сезон, премьера – 17 ноября)

События сериала разворачиваются в мире нефтяных вышек в Западном Техасе, где негодяи и дикие миллиардеры ведут безжалостную борьбу за влияние, меняющую климат, экономику и геополитику.

Главные роли в шоу исполняют Билли Боб Торнтон ("Бал монстров", "Плохой Санта", сериал "Фарго"), Эли Лартер (франшизы "Обитель зла", "Пункт назначения"), Джон Хэмм (сериалы "Фарго", "Добрые предвестники"), Деми Мур ("Солдат Джейн", "Ангелы Чарли", "Субстанция") и другие.

Первый сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов, с финалом 12 января 2025 года.

Основано на реальных событиях

Based On A True Story (США, Peacock, черная комедия/триллер, 2 сезон, премьера – 21 ноября)

Сериал, высмеивающий увлечение американцев документальными шоу в жанре true crime, которые воссоздают резонансные уголовные дела, рассказывает о риелторе, ее муже, в прошлом звезде тенниса, и их знакомом-сантехнике, которые решают капитализировать серию убийств, произошедших в их районе.

Главные роли в шоу исполнили Кейли Куоко (сериалы "Теория большого взрыва", "Бортпроводница"), Крис Мессина ("Аферистка", "Эйр") и Том Бейтман ("Убийство в "Восточном экспрессе", "Смерть на Ниле").

Второй сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Тайный информатор

A Man on the Inside (США, Netflix, комедия, 1 сезон, премьера –​​​​​​​ 21 ноября)

В центре сюжета нового сериала от Майкла Шура (сериалы "В лучшем мире", "Парки и зоны отдыха", "Бруклин 9-9") – профессор на пенсии, который получает второй шанс в жизни, когда частный детектив привлекает его к расследованию под прикрытием в доме престарелых в Сан-Франциско.

Главную роль в шоу исполняет Тед Денсон (сериалы "В лучшем мире", "Фарго").

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Безумие

The Madness (США, Netflix, триллер, 1 сезон, премьера –​​​​​​​ 28 ноября)

В центре сюжета сериала – медиаэксперт, который наталкивается на тело в лесу Поконо, после чего его обвиняют в убийстве печально известного белого шовиниста.

Главную роль в шоу исполняет Колман Доминго ("Кэндимен", "Растин", сериалы "Бойтесь ходячих мертвецов", "Эйфория").

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Марина Григоренко