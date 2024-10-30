УНИАН подготовил подборку киноновинок этой недели на любой вкус – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе в прокат выйдет украинский триллер "БожеВільні" об ужасах советской "карательной психиатрии", душевная драма "Время жить" с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом, боевик "Побег на уикенд" с Люком Эвансом и еще несколько новинок.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет фильм ужасов "Временной срез".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

БожеВільні

Diagnosis: Dissent (Украина, 2023, триллер/драма/исторический)

В центре сюжета фильма "БожеВільні", рассказывающего об ужасах советской "карательной психиатрии" – простой молодой человек Андрей Довженко, которого отправили в психиатрическую больницу из-за любви к запрещенной в те времена западной рок-музыке. Перед ним встает непростой выбор – сотрудничать с КГБ и вернуться к семье или раскрыть правду о диссидентах, замученных в психбольницах.

Главную роль в фильме исполнил Константин Темляк (фильмы "Киборги. Герои не умирают", "Дом "Слово": Бесконечный роман", сериалы "Крепостная", "И будут люди").

Также в фильме сыграли Ирма Витовская ("Брама", "Мои мысли тихие"), Виктор Жданов ("Киборги. Герои не умирают", "Мирный-21", "Серые пчелы"), Виталий Салий ("Я работаю на кладбище"), Сергей Калантай (сериал "Слуга народа"), Остап Ступка ("Тараз Бульба", "Изи"), Наталья Бабенко ("Пульс"), Андрей Мостренко ("Снайпер. Белый ворон", "Мирный-21"), Анастасия Пустовит ("Между нами", сериал "Первые ласточки. Зависимые") и другие.

Фильм является полнометражным режиссерским дебютом Дениса Тарасова (сериалы "Путь домой", "Я – Надежда").

Мировая премьера фильма состоялась еще 13 октября 2023 года на Международном Варшавском кинофестивале, где он получил приз зрительских симпатий. Позже ленту показали еще на ряде престижных международных кинофестивалей, где он также получил немало наград. Украинская премьера ленты состоялась 18 июля 2024 года на Одесском международном кинофестивале.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Время жить

We Live in Time (Великобритания, Франция, 2024, мелодрама)

Фильм рассказывает об истории отношений пары влюбленных – начиная от неожиданного знакомства в результате несчастного случая и горячего романа до создания семьи и серьезных совместных вызовов. При этом лента имеет нелинейное построение, которое перебрасывает зрителей из одного периода в другой в течение целого десятилетия.

Главные роли в фильме исполнили топ-звезды Голливуда, номинанты на "Оскар" Эндрю Гарфилд (дилогия "Новый человек-паук", "Социальная сеть", "Тик-так, бум!") и Флоренс Пью ("Оппенгеймер", "Дюна 2", "Черная вдова").

Режиссером фильма выступил Джон Кроули ("Бруклин", "Щегол"), а сценарий к нему написал Ник Пейн (сериал "Корона").

Мировая премьера драмы "Время жить" состоялась на международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2024 года, и он получил положительные отзывы от критиков.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 88% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 61 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,3 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Побег на уикенд

Weekend in Taipei (США, Франция, 2024, триллер/боевик)

В центре сюжета фильма – спецагент УБН Джон Лоулор, для которого не бывает невыполнимых миссий, которого во время очередного задания судьба сталкивает с его бывшей возлюбленной и по совместительству лучшей "перевозчицей" на службе преступного синдиката Джои. Теперь им придется узнать, что сложнее, чем выжить, лишь одно – не влюбиться друг в друга снова, спустя 15 лет после болезненного разрыва.

Главные роли в фильме исполнили Люк Эванс ("Дракула. Неизвестная история", франшизы "Хоббит", "Форсаж", сериал "Алиенист") и Хвей Лунмей ("Врата дракона", "Озеро диких гусей").

Снял фильм американский режиссер Джордж Хуан, который дебютировал еще в 90-х с фильмами "Среди акул" и "Троянская война", но в течение последнего десятилетия был не слишком заметен. Продюсировал фильм мегауспешный в 90-х французский режиссер Люк Бессон ("Леон", "Пятый элемент", "Догмен").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,8 из 10 баллов.

Соблазнительное предложение

Cellar Door (США, 2024, триллер)

В центре сюжета фильма – супружеская пара, которая поселяется подальше от города, пытаясь наладить отношения. Они получают соблазнительное предложение – дом их мечты совершенно бесплатно, но с одним жестким условием – никогда не открывать дверь, ведущую в подвал.

Главные роли в фильме исполнили Джордана Брюстер (франшиза "Форсаж"), Скотт Спидман (франшиза "Другой мир") и Лоуренс Фишберн (франшизы "Матрица", "Джон Уик").

Режиссером фильма выступил Вон Стайн ("Терминал" (2018), "Темное наследие", "Каждый твой вздох").

200% Волк

200% Wolf (США, Германия, Испания, Австралия, 2024, комедия/приключения/семейный/анимация)

Главный герой этого мультфильма – пудель Фредди Люпин, мечтающий стать волком. Волки смеются над ним, считая, что пудель не способен совершать героические поступки и помогать людям, как они. Однажды Фредди загадал желание, но напутал с ним, и на Землю прилетел озорной лунный дух. Тот рассказал, что Земля и Луна должны скоро столкнуться, но Фредди может помочь предотвратить катастрофу. Собрав друзей-собак, Фредди отправляется на другую планету, чтобы восстановить космический порядок и доказать, что он способен на подвиги.

Снял фильм мультипликатор Алекс Стадерманн, который также работал над мультсериалом "100% Волк", на основе которого и снят новый полнометражный анимационный фильм. Также в свое время он был привлечен к работе над такими популярными анимационными проектами, как "Тимон и Пумба", "Король Лев 2", "Пчелка Майя" и другими.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,2 из 10 баллов.

Временной срез

Time Cut (США, 2024, ужасы)

В центре сюжета фильма – ученица старших классов и изобретательница-любительница Люси Филд, которая находит странную машину времени и случайно путешествует из 2024 в 2003 год, за несколько дней до того, как человек в маске убьет ее сестру Саммер. Сможет ли она изменить прошлое, не разрушив будущее?

Главные роли в фильме исполнили молодые сериальные звезды Мэдисон Бейли ("Внешние отмели"), Антония Гентри ("Джинни и Джорджия") и Гриффин Глюк ("Ключи Локов").

Фильм станет доступен на Netflix 30 октября 2024 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы октября 2024 года – на этой неделе на Netflix выйдет второй сезон сериала "Дипломатка" в жанре политический триллер.

Марина Григоренко