Кошмары ночного Лондона в эстетике 60-х: рецензия на фильм "Прошлой ночью в Сохо" Эдгара Райта

28 октября в украинский прокат вышел новый фильм от создателя "Зомби по имени Шон" и "Скотт Пилигрим против всех" Эдгара Райта – мистический триллер "Прошлой ночью в Сохо". На главные роли в этой невероятно стильной картине режиссеру удалось заполучить сразу двух восходящих звезд Голливуда – Аню Тейлор-Джой и Томасин Маккензи. Однако удалось ли Райту снять что-то большее, чем просто красивую картинку, читайте в обзоре УНИАН.

Эдгар Райт сделал себе имя благодаря серии чисто британских комедийных фильмов ужасов "Зомби по имени Шон", "Типа крутые легавые" и "Армагеддец", которые он снял вместе с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в середине 2000-х. Постепенно талантливый постановщик с весьма узнаваемым стилем принялся укреплять свои позиции на американском рынке. В 2010 году он снял комедийный боевик "Скотт Пилигрим против всех" по мотивам одноименной серии комиксов, получивший положительные отзывы критиков, уважаемых кинодеятелей и ценителей независимого кино. Позже он еще поработал над сценарием марвеловского "Человека-муравья" и срежессировал еще один комедийный боевик – "Малыш на драйве". Так что новая работа Райта "Прошлой ночью в Сохо" (Last Night in Soho) привлекла к себе внимание киноманов еще на стадии разработки.

Тем более, что на главные роли ему удалось заполучить сразу двух восходящих звезд Голливуда – Аню Тейлор-Джой ("Сплит", "Новые мутанты", "Ход королевы") и Томасин Маккензи ("Кролик Джоджо", "Король", "Хоббит: Битва пяти воинств"). Также в фильме снялись Мэтт Смит, в первую очередь известный по роли Одиннадцатого Доктора в британском научно-фантастическом телесериале "Доктор Кто", и британская легенда Дайана Ригг, в 70-х успевшая побывать девушкой Бонда, а в наши дни больше известная по роли мудрой и коварной Оленны Тирелл в "Игре престолов".

Мировая премьера "Прошлой ночью в Сохо" состоялась 4 сентября 2021 года на Венецианском международном кинофестивале, где картина получила в целом положительные отзывы. На данный момент на IMDb у фильма оценка 7,5 из 10 баллов, на Rotten Tomatoes – 73% свежести от критиков и 95% одобрения от широкой аудитории, а на Metacritic – 67 баллов из 100.

УНИАН также уже посмотрел новинку и готов поделиться свежими впечатлениями.

В центре сюжета этого запутанного триллера – юная и немножко странная девушка Элоиза (Томасин Маккензи), которая из глубинки переезжает изучать моду в Лондон. Она очень даже симпатична и талантлива, но совершенно не умеет уживаться в социуме. Девушка одержима эстетикой и музыкой 60-х, старомодно одевается и периодически вздыхает, как она мечтала бы жить в ту эпоху. И однажды ее мечта частично сбывается.

Элоиза снимает комнату в модном районе Сохо, и в первую же ночь во сне "проваливается" в 60-е, оказавшись в теле красотки Сэнди (Аня Тейлор-Джой). Поначалу Элли в восторге – все выглядит именно так, как она себе представляла. Музыка, танцы, огни большого города, роман с красивым мужчиной. На следующий день героиня спешит скорее заснуть, чтобы вновь окунуться в эту гламурную атмосферу праздника и романтических приключений, параллельно отталкивая все хорошее, что появляется на горизонте в ее реальной жизни.

С каждым днем она все больше ассоциирует себя с Сэнди – даже перекрашивая волосы и покупая похожие вещи. Ее студенческий проект также вдохновлен гардеробом таинственной незнакомки. Однако именно с этого момента все идет наперекосяк – совсем скоро она понимает, что все не так безоблачно, как кажется на первый взгляд.

В первую очередь фильм выигрывает за счет аудиовизуальной части. Потрясающий саундтрек из 60-х, идеально передающий атмосферу. Да не просто так, некоторые песни подобраны со смыслом. Даже есть песня "Элоиза". Очень красивые костюмы и интерьеры, симпатичные и стильные герои.

При этом Райт использует много флэш-лайта в неоновом цвете. И это решение отлично передает внутреннее настроение и переживания героини. Довольно долго сложно понять, является ли происходящее на экране реальностью, или же это порождение больного разума героини, которая к тому же имеет в семье историю с психическими расстройствами и до переезда в Лондон нередко "видела" свою мать, умершую много лет назад.

То, что фильм практически до самого финала держит зрителя в напряжении – еще одна сильная сторона "Прошлой ночью в Сохо". Какие-то моменты кажутся излишне утрированными или несколько нелогичными, но в целом сюжет построен довольно неплохо, если не углубляться в поиски глубинного смысла.

К слову, о глубинных смыслах. Отчасти он напоминает "Неонового демона" Николаса Виндинга Рефна – как по сюжету, так и по цветовому оформлению, да и оба фильма связаны с модой. В обеих случаях есть молодые красивые девушки из провинции, жаждущие славы и поверившие мужчинам, обещающие им помочь, в обоих случаях есть завистливые конкурентки. Однако на самом деле фильмы совершенно разные – "Прошлой ночью в Сохо" довольно быстро начинает развиваться в другом русле, в направлении хоррора с призраками и сумасшествием.

При этом едва ли не главной темой фильма является абьюз, сексуальное насилие, виктимблейминг и эксплуатация женщин. Тема, безусловно, важная, но также стоит вовремя остановиться. Хотя, в контексте "Прошлой ночью в Сохо" она вписывается весьма органично – как по времени, так и по месту.

Отдельно хотелось бы выделить актерскую игру в фильме – тут все идеально вписались в свои образы, начиная от главных актеров до эпизодических.

Наш вердикт: "Прошлой ночью в Сохо" точно понравится тем, кто "любит глазами и ушами". Фильм держит в напряжении практически все два часа экранного времени. Главное, не стоит искать слишком много глубинных смыслов, просто насладитесь просмотром. И да, он отлично подойдет для просмотра на Хэллоуин – фильм получился гораздо удачнее, чем хоррор "Хэллоуин убивает", о котором мы писали несколько дней назад.

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Марина Григоренко

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