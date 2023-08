Как Дракула в Лондон плыл: обзор фильма ужасов "Последнее путешествие Деметры"

24 августа 2023 года в украинский прокат выходит фильм ужасов "Последнее путешествие "Деметры", снятый на основе одной из глав культового готического романа "Дракула" Брэма Стокера. Способна ли лента пополнить список мировой вампирской классики, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Последнее путешествие "Деметры" (The Last Voyage of the Demeter).

Немного предыстории

В 1987 году ирландский писатель Брэм Стокер выпустил готический роман "Дракула", который по сей день остается настоящим феноменом мировой поп-культуры. Переносить на киноэкраны кровожадного вампира начали в начале 1920-х годов – и с тех пор к каким только сюжетам не прибегали создатели фильмов и сериалов о вампирах и самом графе Дракуле. Чего только стоит выпущеный ранее в этом году Ренфилд с Николасом Кейджем в главной роли.

Первым же в истории вышел венгерско-австрийский немой фильм "Смерть Дракулы" 1921 года, который, правда, не имел ничего общего с оригиналом, а лишь заимствовал некоторые общие черты. Уже через год вышел немецкий немой фильм "Носферату. Симфония ужаса" Фридриха Вильгельма Мурнау, который фактически был экранизацией романа Стокера, однако имена и другие собственные названия в нем были изменены по юридическим причинам. Первый звуковой "Дракула" вышел в 1931 году в США с Белой Лугоши в главной роли, а начиная с 1958 по 1976 год было снято более десятка фильмов с Кристофером Ли в роли Дракулы, причем жанры и сюжеты у них были максимально разнообразны.

Впрочем, пожалуй, самым известным и максимально каноническим стал фильм "Дракула Брэма Стокера" от режиссера Фрэнсиса Форда Копполы с Гэри Олдменом в главной роли, вышедший в 1992 году. Собственно, именно после его выхода тогда еще начинающий сценарист Браги Ф. Схют (позже по его сценариям сняли фильмы "Смертельный лабиринт", "Время ведьм", "Клаустрафобы" и "Самаритянин"), увидев модель корабля "Деметра", изготовленную для фильма Копполы, загорелся желанием посвятить отдельную историю его путешествию. За основу он взял седьмую главу романа Стокера "Дракула" под названием "Журнал капитана" (The Captain's Log), в которой в формате бортового журнала описывался путь Дракулы из Трансильвании в Лондон – идея была довольно свежая, ведь в предыдущих популярных экранизациях романа этот эпизод рассматривался весьма косвенно.

Впрочем, Схюту понадобилось еще с десяток лет, чтобы заинтересовать своим сценарием киностудии, и еще два десятка лет, чтобы фильм таки вышел на экраны (на самом деле, аплодируем за настойчивость). Сценарий фильма неоднократно переписывался, в разное время ходили слухи о возможном участии в проекте многих топ-звезд, среди которых назывались имена Джуда Лоу, Вигго Мортенсена, Бена Кингсли и Нуми Рапас, однако они так и остались на уровне слухов. В итоге в 2019 году режиссером фильма был назван норвежец Андре Овредал, наиболее известным проектом которого на то время был дарк-фэнтези фильм "Охотники на троллей". Еще два года спустя был наконец объявлен актерский состав фильма.

О чем новый фильм

В начале фильма во время шторма к английским берегам прибивает торговое судно "Деметра", на борту которого полицейские находят журнал капитана, где описываются ужасные вещи. После этого зрители переносятся в болгарский порт Варна, где за четыре недели до этого "Деметра" во главе с опытными капитаном Элиотом принимает на борт загадочный груз в виде нескольких ящиков со странными символами, который нужно как можно быстрее за большие деньги доставить в Лондон.

С самого начала эта идея выглядела подозрительной, впрочем, несмотря на все предостережения команда все же отправилась в путь. Проблемы у них начались фактически сразу – сначала кто-то загрыз всех животных на борту, потом в одном из ящиков нашли едва живую и чем-то больную девушку, а потом члены экипажа начали один за другим исчезать, погибать или превращаться в странных существ.

После нескольких нелепых и не очень логичных попыток остальной команды разрешить ситуацию, у зрителя остается все больше сомнений, что кому-то вообще удастся выжить (тем более, что в оригинальном романе утверждается, что никто не выжил).

В целом же сюжет "Последнего путешествия "Деметры" является свободной интерпретацией одной из глав романа, которая лишь вдохновляется им. Персонажи, кроме самого Дракулы, в фильме вымышленные – поэтому создатели фильма оставили себе несколько возможностей для импровизации, в том числе в отношении концовки.

Кто в главных ролях

Центральным персонажем в фильме оказался темнокожий доктор Клеменс, который хоть и получил профильное образование, все равно не может получить работу из-за цвета кожи. На "Деметру" он попал, желая вернуться домой в Англию из Румынии, где у него не сложилось с очередной работой все по той же причине. Его роль исполнил американский актер Кори Хокинс ("Черный куклуслановец", "На высотах Нью-Йорка").

Ирландский актер Лиам Каннингем, наиболее известный зрителям благодаря роли сира Давоса Сиворта в сериале "Игра престолов", сыграл капитана "Деметры", а Дэвид Дастмалчан ("Человек-муравей", "Отряд самоубийц: Миссия навылет") – его помощника Войчека. Ирландской актрисе Эшлинг Франчози (Лианна Старк во все той же "Игре престолов") досталась роль таинственной девушки Анны, попавшей на борт "Деметры" вместе с вампирским грузом.

Дракулу в фильме сыграл испанский актер Хавьер Ботет, в послужном списке которого немало ролей сверхъестественных существ, в том числе в таких фильмах, как "Багровый пик", "Мама", "Репортаж", "Заклятие 2", "Тонкий человек" и многих других.

Реакция на фильм

Фильм "Последнее путешествие "Деметры" вышел в мировой прокат в начале августа 2023 года и получил весьма скромные отзывы. Так, на IMDb у него сейчас оценка 6,5 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 49% одобрения от критиков против 75% от широкой аудитории. Между тем, на Metacritic кинообозреватели дали фильму 52 балла из 100, а зрители – 5,7 балла из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Также фильм оказался провальным в плане кассовых сборов – начиная с 10 августа 2023 года, он собрал по всему миру чуть больше 13 миллионов долларов, и это при бюджете в 45 миллионов долларов.

Наш вердикт

Трудно перечислить, сколько уже раз на "больших" и "малых" экранах воплощалась история кровожадного вампира Дракулы и ему подобных. Часть из этих фильмов и сериалов пополнила ряды классики мирового кино, а другая, куда большая часть – оказалась проходной. Увы, "Последнее путешествие "Деметры" скорее попадет во второй список.

Фильм вроде и нельзя назвать плохим, но и чем-то особенным он не выделяется. Да, лента освещает относительно незаезженную часть романа Брэма Стокера и даже позволяет себе определенные отхождения от оригинала с намеком на продолжение, однако вряд ли оно когда-то появится – создатели просто не смогли умело воспользоваться материалом. Фильм не является достаточно страшным, однако и до более глубокой драмы он не дотягивает. Также можно придраться к графике и логике в действиях некоторых персонажей.

Проще говоря, это фильм-середнячок, на который можно сходить, чтобы просто скоротать время: после его просмотра у вас не будет какого-то такого чувства разочарования, но если вы его не посмотрите – вы тоже ничего не потеряете.

Общая оценка – 5,5 из 10 баллов.

