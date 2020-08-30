Шоу начинается 30 августа.

Сегодня, 30 августа, стартует новый сезон шоу "Танцы со звездами". В проекте примут участие 14 пар.

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В первом выпуске Санта Димопулос станцует со своим партнером Максимом Леоновым самбу, Олег Винник и Алена Шоптенко покажут страстное танго, Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнят ча-ча-ча, Позитив и Юлия Сахневич исполнят венский вальс, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - румбу, Арам Арзуманян и Тоня Руденко - фьюжн, Alyona Alyona и Юрий Гурич - сальсу, Сергей Мельник и Аделина Дели - танго, Тарас Цимбалюк и Яна Заяц - контемпорари, Дарья Петрожицкая и Игорь Галуненко - джайв, а Сергей Танчинец и Яна Цыбульская - вальс.

Также на главном танцевальном шоу страны выступят Монатик и Вера Брежнева. Артисты исполнят свой нашумевший хит "ВЕЧЕРиНОЧКА".

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Автор: Диана Могилевич