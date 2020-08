Сегодня я с @taras.tsymbaliuk baliuk уже побывали на паркете! 💃🕺🏼 Мы очень долго тренировались ,много учились, и трудились для того, чтобы завтра вы увидели нас прямом эфире! 📺 Для Тараса танцы даются не легко, он ранее не занимался , но за короткое время уже добился хорошего результата!🙌 Мы очень ждём вашей поддержки!!! Для нас первый эфир невероятно волнительный, но с вами, мы сможем всё!🧡🧡🧡

