Сегодня, 30 августа, стартует новый сезон шоу "Танцы со звездами". В проекте примут участие 14 пар.
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В первом выпуске Санта Димопулос станцует со своим партнером Максимом Леоновым самбу, Олег Винник и Алена Шоптенко покажут страстное танго, Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнят ча-ча-ча, Позитив и Юлия Сахневич исполнят венский вальс, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - румбу, Арам Арзуманян и Тоня Руденко - фьюжн, Alyona Alyona и Юрий Гурич - сальсу, Сергей Мельник и Аделина Дели - танго, Тарас Цимбалюк и Яна Заяц - контемпорари, Дарья Петрожицкая и Игорь Галуненко - джайв, а Сергей Танчинец и Яна Цыбульская - вальс.
Также на главном танцевальном шоу страны выступят Монатик и Вера Брежнева. Артисты исполнят свой нашумевший хит "ВЕЧЕРиНОЧКА".
Сегодня я с @taras.tsymbaliuk baliuk уже побывали на паркете! 💃🕺🏼 Мы очень долго тренировались ,много учились, и трудились для того, чтобы завтра вы увидели нас прямом эфире! 📺 Для Тараса танцы даются не легко, он ранее не занимался , но за короткое время уже добился хорошего результата!🙌 Мы очень ждём вашей поддержки!!! Для нас первый эфир невероятно волнительный, но с вами, мы сможем всё!🧡🧡🧡
Уже завтра в 21:00 на канале @1plus1_ua старт самого яркого и танцевального шоу @tanci1plus1 ❤️ ⠀ И вот что я хочу вам сказать – победить страх не просто, поверить в своё тело не просто. Внутри всегда есть готовность обидеться на себя, свой организм, своё несовершенство... Но вера в себя – это не только сила духа но и принятие своих недостатков. ⠀ Счастье – это вопреки страху, неудачам, сомнению, неуверенности позволять себе быть, жить, бежать, танцевать! Как бы нам не было сложно, мы не останавливаемся. Движение – это жизнь! А танцы – это самые тайные, истинные и прекрасные движения, а значит самая прекрасная жизнь! Dolce Vita! И это всегда через тернии к звёздам! У каждого из нас есть своя заветная, путеводная звезда🙏🏼 Танцуйте с ней и будьте счастливы 😘
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