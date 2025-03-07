Актер рассказал, что во время съемок ситкома царила токсичная атмосфера.

Американский актер и комик, который снимался в знаменитом ситкоме "Друзья" и фильме Пона Джун-Хо "Мики 17", Стивен Парк раскрыл шокирующий факт о сериале, который поразит даже преданных фанатов картины. Артист сообщил, что на съемках "Друзей" царила токсичная атмосфера.

Сериал обожают киноманы во всем мире, даже спустя почти 30 лет после премьеры его продолжают смотреть, из-за чего многие считают его культовым. Как пишет издание Variety, спустя столько лет после выхода картины на экраны Парк решил рассказать о неприятных эмоциях, полученных им во время съемок.

Стивен сыграл роль Фила и снялся в нескольких эпизодах второго и третьего сезонов, но он негативно отзывается об участии в сериале. В частности, он столкнулся с расизмом и пренебрежительным отношением к себе.

Видео дня

"В то время я чувствовал, что это была токсичная среда. Джеймс Хонг тоже снимался в эпизоде со мной, и помощник режиссера вызвал его на съемочную площадку такими словами: "Где, б**ть, этот восточный парень? Приведи восточного парня", - рассказал Парк на подкасте "Pod meets world".

В то же время артист признает, что Голливуд в 1997 году был в целом токсичной средой. В те времена такое расистское поведение было нормой. После инцидента Стивен пытался связаться с Гильдией киноактеров и сообщить им о расизме и даже дал интервью для издания L.A. Times. Правда, текст так и не увидел свет. Из-за такого отношения к нему Парк на некоторое время ушел из кино. Впрочем, через несколько лет он вернулся к работе.

"Я чувствовал, что свободы нет. Я сказал всем: "Я больше не играю", - вспомнил кинозвезда.

К слову, комедийный сериал выходил с 1994 по 2004 год и состоит из 10 сезонов. В картине рассказывается о шестерых друзьях - Рэйчел, Монике, Фиби, Джои, Чендлере и Россе. Они живут в Нью-Йорке и вместе переживают различные трудности, романтические истории и забавные ситуации.

Напомним, ранее звезда "Друзей" Дэвид Швиммер закрутил роман со студенткой. 58-летний актер встречается с 29-летней девушкой, которая учится на медицинском факультете Калифорнийского университета.

Вас также могут заинтересовать новости: