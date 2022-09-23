Спустя три десятка лет некоторые главные герои почти не изменились, а некоторых - вовсе не узнать.

Рэйчел, Моника, Фиби, Джоуи, Чендлер и Росс – эти имена знакомы практически каждому. Первый сезон американского телесериала "Друзья" вышел в далеком 1994 году и мгновенно влюбил в себя миллионы зрителей. Шутки из сериала до сих пор популярны, а герои стали настоящими легендами. Рассказываем, как актеры, исполнившие главные роли, выглядят сегодня, спустя почти тридцать лет.

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Дженнифер Энистон

Глядя на ее фото создается впечатление, будто для нее этих лет и не было. Звезда абсолютно не изменилась со времен съемок культового сериала: выглядит ослепительно, является востребованной телезвездой, активно ведет свой блог в Instagram.

Кортни Кокс

Сейчас знаменитости 58 лет. В период завершения съемок "Друзей" она увлеклась уколами красоты, чтобы омолодить свое лицо, о чем впоследствии очень пожалела. Годы понадобились Кортни, чтобы научиться принимать процесс старения.

Видимо, это получилось очень даже эффективно, ведь сейчас она выглядит на фото очень свежо и спортивно. Кокс ведет активный образ жизни и продолжает сниматься.

Лиза Кудроу

Еще одна героиня, которая, кажется, нашла какое-то зелье против старения. Она все такая же очаровательная и смешная, какой предстала перед зрителями в культовом сериале. Кудроу время от времени снимается в кино.

Мэтт Леблан

Актер до сих пор пользуется популярностью, его приглашают в различные проекты. Несколько лет он даже вел популярное во всем мире шоу Top Gear. Несмотря на то, что годы все таки дают о себе знать, он все такой же любимчик женщин.

Мэттью Перри

Еще во времена сериала "Друзья" у него начались проблемы с алкоголем и наркотиками. В одном из своих интервью Мэттью Перри признался, что несколько сезонов сериала попросту не помнит.

Многочисленные попытки пройти курс лечения от зависимости таки помогли, однако ошибки молодости дают о себе знать - Перри выглядит сильно старше своих коллег по съемочной площадке.

Дэвид Швиммер

После роли в культовом сериале Швиммер продолжал сниматься, однако еще долго оставался заложником роли Росса. Сейчас он работает на ТВ, занимает активную жизненную позицию и занимается благотворительностью. Дэвид Швиммер основал фонд, который помогает жертвам изнасилования вернуться к нормальной жизни и получить квалифицированную помощь.

Напомним, что стало с главной героиней культового сериала "Рабыня Изаура" спустя 50 лет после премьеры.

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