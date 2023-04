Новый стриминговый сервис Max будет запущен в мае 2023 года.

12 апреля 2023 года кинокомпания Warner Bros. Discovery объявила о слиянии стриминговых сервисов HBO Max и Discovery+ под единым брендом Max и выкатила мощный анонс запланированных сериалов.

Как пишет Variety, новый сервис заработает уже 23 мая 2023 года, а стоимость месячной подписки обойдется в сумму от 9,99 до 19,99 долларов США, в зависимости от тарифного плана.

Впрочем, в Украине новый сервис легально пока что доступен не будет, как и предыдущие продукты HBO и HBO Max. Тем не менее, мы не можем обойти стороной проекты, которые будут выпущены новым стриминговым сервисом Max.

Пингвин

12 апреля был представлен первый тизер мини-сериала The Penguin с Колином Фарреллом в главной роли, который станет продолжением фильма "Бэтмен" (2022) Мэтта Ривза и подведет к сиквелу фильма, который должен выйти в прокат осенью 2025 года.

Сериал расскажет о приходе Освальда "Оза" Кобблпота (Пингвина) к власти в преступном мире Готэм-Сити. Помимо Фаррелла в нем сыграют Кристин Милиоти (София Фальконе), Майкл Зеген (Альберто Фальконе) и Клэнси Браун (Сальваторе Марони). Также вчера стало известно, что шоу выйдет в 2024 году и будет состоять из 8 эпизодов.

Настоящий детектив: Ночная страна

Также на Max выйдет долгожданный 4 сезон культового детективного сериала "Настоящий детектив" под названием True Detective: Night Country. Над новым сезоном работал автор идеи всего шоу Ник Пиццолатто.

События будут разворачиваться на Аляске, где детективы Лиз Денверс (Джоди Фостер – "Молчание ягнят", "Таксист", "Резня", "Мавританец") и Эванджелин Наварро (профессиональная боксерка Кали Рейс) расследуют исчезновение шести работников с исследовательской станции. Сериал должен выйти в 2023 году.

Сочувствующий

Эта историческая шпионская драма на основе одноименного романа Вьет Тхань Нгуена The Sympathizer расскажет о падении правительства Южного Вьетнама в 1975 году и последующих событиях в Калифорнии (США). Главный герой – тайный коммунистический агент Вьетконга, в роли антагониста – Роберт Дауни-младший. Режиссером сериала выступил один из самых именитых южнокорейских режиссеров современности Пак Чхан Ук ("Олдбой", "Служанка", "Решений уйти"). Мини-сериал выйдет в 2024 году.

Режим

Мини-сериал The Regime в жанре политическая сатира с оскароносной Кейт Уинслет расскажет о годе интриг в правительственных стенах одного из европейских режимов. Также в шоу сыграли Хью Грант, Маттиас Шонартс, Андреа Райзборо, Рори Кинэн и многие другие. Шоу выйдет в 2024 году.

Гарри Поттер

Также компания официально анонсировала начало работы над сериалом о Гарри Поттере по мотивам книг Джоан Роулинг, она же станет исполнительным продюссером. Зрителей ждут отдельные сезоны на каждую книгу, которые будут выходить в течение 10 лет. Актерский состав сериала будет не таким, каким в фильмах.

Теория большого взрыва – спин-офф

Мегапопулярный долгоиграющий ситком Big Bang Theory получил еще один спин-офф, который выйдет на Max. Какие-либо деталей о проекте пока нет, но инсайдеры предполагают, что шоу будет состоять из часовых эпизодов с абсолютно новыми героями с возможным появлением хорошо известных персонажей из основного сериала.

Игра престолов – еще один приквел

Культовый сериал Game of Thrones официально получил еще один приквел, снятый на основе фэнтези-повестей "Сказки о Данке и Эгге" Джорджа Р. Р. Мартина, которые рассказывают о приключениях сира Дункана Высокого (Дунка) и молодого Эйгона V Таргариена (Эгг) за 90 лет до событий "Песни льда и пламени". Сериал получил рабочее название "Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь" (A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight), а сам Мартин выступит сценаристом и исполнительным продюсером проекта.

Заклятие

Хоррор-вселенная The Conjuring (серии фильмов "Заклятие", "Аннабель", "Монахиня") получит развитие в виде сериала, однако какие-либо подробности о будущем проекте пока не разглашаются.

Отметим, также на Max будут выходить фильмы и сериалы из расширенной вселенной DC, которую не так давно анонсировал Джеймс Ганн, и хитовый сериал "Последний из нас".

