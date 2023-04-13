Информация об этом в начале апреля появлялась в сети, но сейчас поступило официальное подтверждение.

Компания HBO официально анонсировала начало работы над сериалом о Гарри Поттере по мотивам книг Джоан Роулинг. Автор истории приглашена в проект на роль исполнительного продюсера, сообщает Variety.

Сообщается, что зрителей ждут отдельные сезоны на каждую книгу. Выходить они будут в течение 10 лет.

Отметим, первая книга "Гарри Поттер и философский камень" увидела мир 1997 году, последняя - "Гарри Поттер и дары смерти" - в 2007. Первый фильм по мотивам "поттерианы" вышел в 2001 году. Главные роли исполнили Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Актерский состав сериала будет не таким, каким был в фильмах.

"Мы рады дать зрителям возможность открыть для себя Хогвартс совершенно по-новому. Гарри Поттер - это культурный феномен, и очевидно, что поэтому существует такая стойкая любовь и жажда волшебного мира. В партнерстве с Warner Bros. Television и Дж. К. Роулинг новый сериал Max Original погрузится в каждую из культовых книг, которыми поклонники продолжают наслаждаться в течение всех этих лет", - заявил генеральный директор HBO Max Content Кейси Блойс в ходе пресс-конференции.

Тизер сериала о Гарри Поттере

Ранее УНИАН писал, что звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф станет отцом.

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