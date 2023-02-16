События нового сезона под названием "Ночная страна" будут разворачиваться на Аляске.

Телеканал HBO представил первый тизер 4 сезона культового детективного сериала-антаологии "Настоящий детектив" (True Detective).

Ролик был опубликован на официальной странице сериала в Facebook.

Сезон будет называться "Ночная страна", а его выход ожидается до конца 2023 года.

Видео дня

"Темнота Арктики наваливается на ночную страну. Вскоре выйдет новый сезон сериала HBO Original "Настоящий детектив" с Джоди Фостер и Кали Рейс в главных ролях", – говорится в описании к видео.

Известно, что над новым сезоном работает автор идеи всего сериала Ник Пиццолатто. События будут разворачиваться на Аляске, где детективы Лиз Денверс (Джоди Фостер – "Молчание ягнят", "Таксист", "Резня", "Мавританец") и Эванджелин Наварро (профессиональная боксерка Кали Рейс) расследуют исчезновение шести работников с исследовательской станции.

Сезон снимали в Исландии, а его бюджет составил около 60 миллионов долларов.

"Настоящий детектив" – история сериала

Первый сезон детективного сериала "Настоящий детектив" по идее американского писателя Ника Пиццолатто вышел в 2014 году, а его режиссером был Кэри Фукунага ("Джейн Эйр","Не время умирать"). В центре сюжета были детективы Раст Коул (Мэттью Макконехи) и Мартин Харт (Вуди Харрельсон), которые почти через 20 лет возвращаются к расследованию серии ритуальных убийств. События сериала разворачивались в двух временных линиях в Луизиане. Сериал был высоко оценен критиками и зрителями.

Второй сезон сериала вышел в 2015 году. Его события разворачивались в Калифорнии и больше касались мафии и коррупции. В центре сюжета были двое детективов – Рэй Велкоро (Колин Фаррелл) и Рэйчел МакАдамс (Эни Безеридес), а также офицер полиции Пол Вулроу (Тейлор Китч) и босс мафии Фрэнк Семион (Винс Вон).

Третий сезон вышел в 2019 году и рассказывал детективах Уэйне Гейзе (Магершала Али) и Роланде Весте (Стивен Дорф), которые расследовали исчезновение детей в Арканзасе в течение нескольких десятилетий.

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