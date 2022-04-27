Кинокомпания Warner Bros. официально объявила о подготовке второй части супергеройского боевика в интерпретации Мэтта Ривза.

Супергеройский боевик "Бэтмен" (The Batman), вышедший в мировой прокат в марте 2022 года, получит продолжение, а актер Роберт Паттинсон вновь вернется к роли защитника Готэма.

Об этом пишет Variety со ссылкой на заявление кинокомпании Warner Bros. во время ежегодной торговой выставки для владельцев кинотеатров CinemaCon.

Отмечается, что работать над фильмом будет режиссер Мэтт Ривз, который также поставил последнюю интерпретацию "Бэтмена". Никаких других подробностей о предстоящем фильме не сообщалось.

"Бэтмен" Мэтта Ривза: что известно о фильме

Очередной перезапуск серии фильмов о супергерое в костюме летучей мыши Бэтмене, основанных на комиксах DC, вышел в мировой прокат в марте 2022 года, на данный момент уже собрав 759 миллионов долларов в прокате, что сделало его самым кассовыми фильмов этого года.

Фильм, отмеченный намного более мрачной тмосферой, чем предыдущие киноверсии "Бэтмена", получил положительные реакции критиков и зрителей. Так, на IMDb у него оценка 8,1 балл из 10, на Rotten Tomatoes у него 85% одобрения от критиков и 87% от широкой аудитории, а на Metacritic – 72 балла от экспертов и 7,7 баллов от зрителей, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Роль Брюса Уэйна / Бэтмена исполнил британский актер Роберт Паттинсон. Также в фильме появились Зои Кравиц (Женщина-кошка), Колин Фаррелл (Пингвин), Пол Дано (Загадочник), Джеффри Райт (Джеймс Гордон) и Энди Серкис (Альфред Пенниуорт). Также в эпизодической роли в фильме появился Барри Кеоган в качестве Джокера.

Еще в 2019 году "Бэтмен" заявлялся как трилогия. Тогда же сообщалось, что большинство ключевых актеров уже подписали контракты на участие в будущих фильмах DC.

Как сообщал УНИАН, в России прокат "Бэтмен" был отменен из-за войны в Украине. Тем не менее, в российских кинотеатрах умудрились показать нелегально скачанную с торрентов копию фильма.

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