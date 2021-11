В гардеробной квартиры есть даже одежда, которую можно примерить.

Продолжение культового сериала "Секс в большом городе" выйдет уже скоро - в декабре 2021 года фанаты истории о Кэрри Брэдшоу смогут наконец увидеть новый сезон, который получил название "And Just Like That". В честь премьеры зрителям приготовили сюрприз - на Манхэттене воссоздали точную копию квартиры главной героини сериала. Апартаменты сдаются в аренду.

Так, фанаты сериала "Секс в большом городе" смогут пожить в роскошной квартире Кэрри Брэдшоу. Пятикомнатные апартаменты будут сдавать в аренду. В квартире есть все, что было в "сериальном" жилище.

В апартаментах даже будет огромная гардеробная с платьями-пачками, которые любила главная героиня. Также будет коллекция обуви Кэрри Брэдшоу. Все это можно будет перемерить. Кроме того, в квартире арендаторы смогут посидеть за рабочим столом Кэрри Брэдшоу, где она писала свои легендарные колонки о сексе. Также гости апартаментов смогут выпить коктейль "Космополитен", который так любила героиня сериала.

Цену выставляют очень умеренную - всего 23 доллара (примерно 600 гривень) за ночь. Такая стоимость символична, ведь премьера сериала состоялась ровно 23 года назад. Однако снять апартаменты Кэрри Брэдшоу будет непросто - аренда квартиры будет доступна лишь на двое суток - 12 и 13 ноября. Бронирование откроется уже в следующий понедельник.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в новом сезоне сериала зрителей ждет неожиданность - Кэрри Брэдшоу поймали за поцелуями с мужчиной, и это не Мистер Биг.

