В продолжении сериала будет 10 эпизодов.

Продолжение культового "Секса в большом городе" выйдет в декабре 2021 года. Новый мини-сериал получил название "And Just Like That" ("И просто так...").

Об этом сообщается в Instagram проекта. "Новая глава "Секса в большом городе", или как мы уже привыкли ее называть "И просто так..." с участием любимых героев выйдет на HBO MAХ в декабре", - сообщила исполнительница главной роли Керри Брэдшоу Сара Джессика Паркер.

"Секс в большом городе": что известно о сериале

"Секс в большом городе" - американский сериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Он выходил с 1998 по 2004 год. Телесериал основан на одноименной книге журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл.

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг: они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры. Основной состав на протяжении всего сериала оставался прежним — Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Ким Кэттролл. Последняя (исполнительница роли Саманты) отказалась от съемок продолжения сериала.

В 2021 году началась работа над продолжением "Секса в большом городе" - сериалом "И просто так…".

Ранее HBO Max на своем YouTube-канале опубликовал тизер перезапуска многосерийной ленты. Вышел он недолгим, но интригующим.

Автор: Ольга Робейко