Группа Maroon 5 представила клип на песню Nobody's love, снятый на смартфон

Участники американской поп-рок группы Maroon 5 опубликовали на YouTube клип на трек Nobody's love, полностью снятый на iPhone.

Из-за самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, в ролике появляется только вокалист коллектива Адам Левин.

Исполнитель сидит во дворе своего дома в Лос-Анджелесе и размышляет о романтических чувствах, которые испытывает к какой-то девушке. "Если ты когда-нибудь уйдешь, то я сойду с ума", – поет он.

По информации ET Canada, видео создал режиссер Дэвид Добкин ("Хочу как ты", "Судья"). Это не первый раз, когда голливудский кинематографист сотрудничает с Maroon 5. Так, он снял для группы клипы к песням "Sugar", "Girls like you" и "Memories".

Недавно рок-музыканты объявили новые даты тура по Северной Америке, так как ранее они были вынужден перенести концерты, запланированные на лето 2020 года, из-за пандемии COVID-19. Теперь Maroon 5 выступят в 2021 году. Первое шоу состоится 15 июля в Чула-Виста (штат Калифорния), а последнее – второго октября в Лос-Анджелесе.

