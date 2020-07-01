Клип на песню How you like that группы Blackpink получил 5 титулов в Книге рекордов Гиннесса
16:45, 01 июля 2020Кино и музыка
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Группа Blackpink выпустила новый клип.
Группа представила клип / Скриншот YouTube
Южнокорейская герл-группа Blackpink выпустила клип на песню How you like that. Этот клип получил пять титулов в Книге рекордов Гиннесса.
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Видеоработа была представлена 26 июня, передает Guinness World Records.
Какие титулы получил клип:
- самое популярное видео на YouTube за 24 часа,
- самое популярное музыкальное видео на YouTube за 24 часа,
- самое популярное музыкальное видео на YouTube за 24 часа от группы K-pop,
- наибольшее количество зрителей на премьере видео на YouTube,
- наибольшее количество зрителей на премьере музыкального клипа на YouTube.
Как сообщал УНИАН, Quest Pistols сняли ностальгический клип на новую песню и напугали фанатов.
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