Клип на песню How you like that группы Blackpink получил 5 титулов в Книге рекордов Гиннесса

Группа Blackpink выпустила новый клип.

Южнокорейская герл-группа Blackpink выпустила клип на песню How you like that. Этот клип получил пять титулов в Книге рекордов Гиннесса.

Видеоработа была представлена 26 июня, передает Guinness World Records.

Какие титулы получил клип:

самое популярное видео на YouTube за 24 часа, самое популярное музыкальное видео на YouTube за 24 часа, самое популярное музыкальное видео на YouTube за 24 часа от группы K-pop, наибольшее количество зрителей на премьере видео на YouTube, наибольшее количество зрителей на премьере музыкального клипа на YouTube.

