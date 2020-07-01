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Клип на песню How you like that группы Blackpink получил 5 титулов в Книге рекордов Гиннесса

16:45, 01 июля 2020
Кино и музыка
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Группа представила клип / Скриншот YouTube

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Видеоработа была представлена 26 июня, передает Guinness World Records.

Какие титулы получил клип:

  1. самое популярное видео на YouTube за 24 часа,
  2. самое популярное музыкальное видео на YouTube за 24 часа,
  3. самое популярное музыкальное видео на YouTube за 24 часа от группы K-pop, 
  4. наибольшее количество зрителей на премьере видео на YouTube,
  5. наибольшее количество зрителей на премьере музыкального клипа на YouTube.

Как сообщал УНИАН, Quest Pistols сняли ностальгический клип на новую песню и напугали фанатов.

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