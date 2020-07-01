Клип на песню How you like that группы Blackpink получил 5 титулов в Книге рекордов Гиннесса

Группа Blackpink выпустила новый клип.

Южнокорейская герл-группа Blackpink выпустила клип на песню How you like that. Этот клип получил пять титулов в Книге рекордов Гиннесса. Читайте такжеБеременная Светлана Тарабарова представила новый клип "Крила" (видео) Видеоработа была представлена 26 июня, передает Guinness World Records. Какие титулы получил клип: самое популярное видео на YouTube за 24 часа, самое популярное музыкальное видео на YouTube за 24 часа, самое популярное музыкальное видео на YouTube за 24 часа от группы K-pop, наибольшее количество зрителей на премьере видео на YouTube, наибольшее количество зрителей на премьере музыкального клипа на YouTube. Как сообщал УНИАН, Quest Pistols сняли ностальгический клип на новую песню и напугали фанатов. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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