Gorillaz выпустили клип на песню Pac-man
17:29, 21 июля 2020Кино и музыка
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Песня записана совместно с рэпером ScHoolboy Q.
Клип уже вышел / Скриншот YouTube
Британская группа Gorillaz выпустила клип на песню Pac-man (популярная игра, - УНИАН).
В ролике фронтмен группы играет в игру. А также в клипе снялся ScHoolboy Q. Это пятый эпизод проекта Song Machine, который будет состоять из песен, записанных с другими исполнителями.
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