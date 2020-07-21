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Gorillaz выпустили клип на песню Pac-man

17:29, 21 июля 2020
Кино и музыка
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Клип уже вышел / Скриншот YouTube

В ролике фронтмен группы играет в игру. А также в клипе снялся ScHoolboy Q. Это пятый эпизод проекта Song Machine, который будет состоять из песен, записанных с другими исполнителями.

Как сообщал УНИАН, представлен второй трейлер нового визуального альбома Бейонсе.

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