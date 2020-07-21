Gorillaz выпустили клип на песню Pac-man

Песня записана совместно с рэпером ScHoolboy Q.

Британская группа Gorillaz выпустила клип на песню Pac-man (популярная игра, - УНИАН).

В ролике фронтмен группы играет в игру. А также в клипе снялся ScHoolboy Q. Это пятый эпизод проекта Song Machine, который будет состоять из песен, записанных с другими исполнителями.

Как сообщал УНИАН, представлен второй трейлер нового визуального альбома Бейонсе.

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