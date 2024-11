УНИАН подготовил подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе в прокат выйдет украинская военная драма "Буча", которая еще до релиза наделала много шума в киносообществе.

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть один из лучших европейских фильмов этого года – криминальный мюзикл "Эмилия Перес" Жака Одияра, а также рождественскую экшн комедию "Кодовое имя "Красный" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном и Крисом Эвансом, рождественский хоррор "Ужасающий 3" (да, это тот самый мемный клоун, которого вы наверняка не раз видели в соцсетях) и еще несколько новинок.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет драма "Педро Парамо" в стиле магический реализм от легендарного мексиканского кинооператора Родриго Приета, который в том числе снимал несколько фильмов Мартина Скорсезе.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Буча

Bucha (Украина, 2023, драма/военный)

Лента основана на реальных событиях, которые происходили в городе Буча и других населенных пунктах Киевской области в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, и рассказывает историю гражданина Казахстана, который получил убежище в Украине в 2019 году и сумел спасти более 200 украинцев с оккупированных территорий. Фильм имеет реального прототипа – казахского волонтера Константина Гудаускаса.

Главную роль в ленте сыграл известный польский актер Цезарий Лукашевич ("Валенса. Человек из надежды", "С любовью, Винсент", "Селяне").

Также в фильме снялись известные украинские актеры Вячеслав Довженко ("Другой Франко", "Дом "Слово": Бесконечный роман"), Артемий Егоров ("Соседка"), Сергей Стрельников ("Бесславные крепостные", "Довбуш"), Екатерина Олос (сериал "Кукушки"), Анастасия Нестеренко (сериал "Новенькая"), Даниэль Салем и многие другие.

Режиссером фильма стал украинский музыкальный продюсер Станислав Тиунов (группы Kazaky, The Hardkiss, певица Alloise), который до этого снял сериал "Молодость" 2020 года, а сценаристом и продюсером выступил Александр Щур, который до этого работал в основном над комедийными проектами ("Я, Ты, Он, Она", "Свидание в Вегасе").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, впрочем мнения украинских критиков, которые уже видели фильм, разделились.

При этом фильм наделал много шума в сети еще в 2022 году, когда было объявлено о начале его производства. Часть лидеров мнений говорили, что еще слишком рано снимать игровое кино на подобную тематику, тогда как у других были претензии к постеру, где вместо Бучи был изображен другой город Киевской области. В то же время обозреватели отмечали, что широкой украинской аудитории лента таки может зайти.

Больше о том, как проходила работа над фильмом, читайте в нашем отдельном материале.

Эмилия Перес

Emilia Pérez (Франция, Бельгия, 2024, комедия/триллер/криминал/мюзикл)

В центре сюжета – несчастливая адвокат Рита, чья компания за большие деньги помогает преступникам избежать ответственности. Однажды она получает неожиданное предложение – помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и реализовать невероятный план побега: стать женщиной, которой он всегда мечтал быть.

Главные роли в "Эмилии Перес" исполнили Зои Салдана (франшизы "Аватар", "Стражи галактики"), поп-звезда Селена Гомес (сериал "Убийства в одном здании"), мексиканская звезда Адриана Пас ("007: Спектр") и испанская трансгендерная актриса Карла София Гаскон ("Благородная семья") – все четыре женщины единым ансамблем получили приз Каннского кинофестиваля 2024 года за лучшую женскую роль.

При этом в украинской версии персонажа Карлы Софии Гаскон озвучила травести-дива Монро, а голос героине Селены Гомес дала певица Мишель Андраде.

Снял фильм знаменитый французский режиссер Жак Одияр ("И мое сердце замерло", "Пророк", "Ржавчина и кость").

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2024 года, где он получил сразу три награды – приз жюри, который является третьей по престижности наградой кинофестиваля после Золотой пальмовой ветви и Гран-при, за лучшую музыку и уже упомянутую высшую "женскую" награду.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 82% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 71 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,5 из 10 баллов ("всеобщее признание").

Также уже известно, что этот яркий криминальный мюзикл представит Францию на "Оскар-2025", а еще является одним из лидеров по количеству номинации на премию Европейской киноакадемии 2024 года.

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Кодовое имя "Красный"

Red One (США, 2024, комедия/приключения/экшн)

По сюжету фильма, Санта Клауса с кодовым именем "Красный" похищают негодяи, которые хотят уничтожить дух Рождества. Чтобы спасти праздник, начальник службы безопасности Северного полюса Каллум Дрифт должен объединиться с самым известным в мире охотником за головами Джеком О'Мэлли, который с детства не верит в чудеса.

Главные роли в фильме исполнили топ-звезды Голливуда Дуэйн "Скала" Джонсон (франшизы "Джуманджи" и "Форсаж", "Круиз по джунглям", "Черный Адам") и Крис Эванс (франшизы "Первый мститель" и "Мстители", "Достать ножи", "Сквозь снег").

Также в ленте сыграли Кирнан Шипка ("Собиратель душ", "Смерчи", сериал "Леденящие душу приключения Сабрины"), Люси Лью (франшизы "Убить Билла", "Ангелы Чарли", сериалы "Элементарно", "Почему женщины убивают"), Джей Кей Симмонс ("Человек-паук: Вдали от дома", "Ла-Ла Ленд", "Лига справедливости", сериал "Защищая Джейкоба"), Кристофер Хивью (сериал "Игра престолов") и другие.

Режиссером фильма выступил Джейк Кездан, наиболее известный по франшизе "Джуманджи", а также фильмам "Очень плохая училка" и "Домашнее видео: Только для взрослых", тогда как сценарий к нему написал Крис Морган, который до этого работал над сюжетами фильмов "Сотовый", "Особо опасен", "47 ронинов" и нескольких частей франшизы "Форсаж".

Отметим, что первые отзывы критиков о фильме довольно скромные. Впрочем, вряд ли от него кто-то и ожидал чего-то кроме попкорнового развлекательного кино с кучей звезд в касте.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Ужасающий 3

Terrifier 3 (США, 2024, ужасы)

Продолжение уже культовой франшизы, которая стала настоящей сенсацией среди поклонников жанра ужасов, откроет новую главу в истории ужасного клоуна Арта (и героя сотен мемов в соцсетях), образ которого снова блестяще воплотил актер Дэвид Говард Торнтон.

События фильма разворачиваются во время рождественских праздников, создавая жуткий контраст между атмосферой праздника и жестокими, кровавыми сценами. На этот раз Арт возвращается не сам – ему помогает одержимая Виктория Хейз, роль которой снова исполняет Саманта Скаффиди. Вместе эта смертельная пара превращает Рождество в настоящий кошмар.

Действие фильма начинается через пять лет после событий второй части, где главная героиня Сиенна Шоу (Лорен ЛаВера) пытается восстановить свою жизнь после пережитого ужаса. Однако спокойствие длится недолго – клоун Арт и Виктория пробуждаются, чтобы начать новую волну убийств.

Режиссером фильма снова выступил Дэмиен Леоне, который обещал сделать третью часть самой жестокой и шокирующей во всей серии.

Мировая премьера фильма состоялась 19 сентября 2024 года на фестивале Fantastic Fest, где лента получила положительные отзывы критиков. В американском прокате "Ужасающий 3" уже собрал более 50 миллионов долларов, став самой успешной частью франшизы. Бюджет ленты вырос до 2 миллионов долларов, что значительно превышает расходы на предыдущие части, и это позволило создать еще более впечатляющие сцены.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 86% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 61 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Дагомея

Dahomey (Франция, Сенегал, Бенин, 2024, документальный)

В 1892 году французские колониальные войска похитили и вывезли из западноафриканского королевства Дагомея многочисленные художественные артефакты. Почти 130 лет спустя 26 предметов искусства, которые все это время находились в музее в Париже, наконец возвращаются домой, в современный Бенин.

"Дагомея" – это документальный фильм, который работает с темами идентичности, корней и исторической справедливости. Рассказчиком в ленте является дух, воплощенный в статуе дагомейского короля. Его голос рассказывает нам о своих скитаниях и годах музейного заключения, которые напоминали не что иное, как пустоту и мрак.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов.

Азраил: Мир тишины

Azrael (США, Эстония, 2024, ужасы/экшн)

События фильма происходят в мире, где все хранят молчание. Религиозная община с женщиной во главе охотится на девушку, которая сбежала из заключения. Схваченная, она должна стать жертвой, которая утолит древнее зло, но даже в этой безнадежной ситуации она продолжает борьбу за собственное выживание. Борьбу, которая толкнет ее в эпицентр борьбы сил добра и зла.

Главную роль в фильме исполнила Самара Уивинг ("Игра в прятки", "Няня", "Стволы Акимбо", франшиза "Крик").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 74% одобрения от критиков и 63% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 52 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 4,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Хранилище 234

Unit 234 (США, 2024, триллер)

Главная героиня фильма – работница удаленного складского комплекса, которая находит в закрытом блоке мужчину без сознания и без почки. Теперь ей придется бороться за свою жизнь против жестокой банды, которая готова на все ради своего драгоценного груза.

Главные роли в фильме исполнили Изабель Фурман ("Дитя тьмы", "Голодные игры"), Джек Хьюстон (сериалы "Фарго", "Подпольная империя") и Дон Джонсон (сериалы "Полиция Майами", "Детектив Нэш Бриджес").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов.

Ночные ужасы

You Shall Not Sleep Tonight (Аргентина, 2024, ужасы)

В центре сюжета фильма – маленький мальчик, которого по ночам мучают кошмары. Он уверен, что в их доме скрывается что-то жуткое. Но его отец не верит в реальность страшных монстров и пытается научить сына преодолевать свои страхи. Темнота сгущается, и мальчику все-таки придется сразиться с ужасом, поселившимся в их доме.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 4,7 из 10 баллов.

Рапунцель

Rapunzel und die Rückkehr der Falken (Германия, Чехия, 2023, приключения/семейный/фэнтези)

Детишек на этой неделе можно сводить на очередную интерпретацию немецкой сказки братьев Гримм "Рапунцель", рассказывающую о красивой девушке с длинными волосами, которую колдунья прячет от мира в башне. Пока ее не находит прекрасный принц, который решает освободить Рапунцель.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов.

Педро Парамо

Pedro Páramo (Мексика, 2024, драма/магический реализм)

Фильм, основанный на романе мексиканского писателя Хуана Рульфо, рассказывает о мужчине, который ищет своего отца в проклятом городе, полном жестокости и разочарования от безответной любви.

Оригинальный роман, который был опубликован в 1955 году, является одним из первых латиноамериканских романов в жанре магического реализма. Роман Рульфо стал одной из вершин испаноязычной литературы и повлиял на творчество таких писателей как Карлос Фуэнтес, Габриэль Гарсия Маркес и Хорхе Луис Борхес.

Главные роли в фильме исполнили Мануэль Гарсия-Рульфо ("Сикарио 2", "Вдовы", сериалы "Линкольн для адвоката", "От заката до рассвета") и Теноч Уэрта ("Судная ночь навсегда", "Черная пантера: Ваканда навсегда", сериал "Нарко: Мексика").

Снял ленту известный мексиканский кинооператор Родриго Прието, у которого за плечами сотрудничество с такими легендами, как Мартин Скорсезе ("Волк с Уолл-стрит", "Ирландец", "Убийцы цветочной луны"), Алехандро Гонсалес Иньярриту ("Сука-любовь", "21 грамм", "Бьютифул"), Бен Аффлек ("Арго") и Грета Гервиг ("Барби"). Также он снимал музыкальные клипы для Ланы дель Рей и Тейлор Свифт. Для Прието, который как оператор имеет четыре номинации на "Оскар" ("Горбатая гора", "Молчание", "Ирландец", "Убийцы цветочной луны"), это полнометражный режиссерский дебют.

Фильм стал доступен на Netflix с 6 ноября 2024 года. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы ноября 2024 года – на этой неделе на Peacock стартует британский шпионский триллер "День Шакала" с Эдди Редмэйном, а Netflix выпустит испанский сериал-ограбление "Банк в осаде".

Марина Григоренко