Фильм основан на реальной биографии казахского волонтера Константина Гудаускаса.

7 ноября 2024 года в широкий прокат выйдет украинский художественный фильм "Буча", который расскажет миру о героизме и трагедии, выпавших на долю обычных людей во время российского вторжения в Украину.

Лента сосредотачивается на реальных событиях, которые происходили в городе Буча и других населенных пунктах Киевщины, и рассказывает историю гражданина Казахстана, который получил убежище в Украине в 2019 году и сумел спасти более 200 украинцев с оккупированных территорий. Фильм основан на реальной биографии казахского волонтера Константина Гудаускаса.

В фильме снялись известные украинские актеры, такие как Вячеслав Довженко ("Другой Франко","Дом "Слово": Бесконечный роман"), Артемий Егоров ("Соседка"), Сергей Стрельников ("Бесславные крепостные", "Довбуш"), Екатерина Олос (сериал "Кукушки"), Анастасия Нестеренко (сериал "Новенькая"), Даниэль Салем и многие другие. Главную же роль сыграл известный польский актер Цезарий Лукашевич ("Валенса. Человек из надежды", "С любовью, Винсент").

Режиссером фильма стал украинский музыкальный продюсер Станислав Тиунов (группы Kazaky, The Hardkiss, певица Alloise), который до этого снял сериал "Молодость" 2020 года, а сценаристом и продюсером Александр Щур.

"На этапе создания экспликации будущей картины я почувствовал, что борьба героев фильма перешла в борьбу со всеми участниками съемочного процесса, а в конце – в борьбу с самими с собой. По завершении первого драфта, за два года работы, мой внутренний мир на время опустел, потому что полностью остался в этой картине. Именно поэтому "Буча" наполняет зрителя эмоциями и ощущениями, которые дарят веру и силы на борьбу", – рассказал Тиунов.

В свою очередь Щур рассказал, что во время работы над фильмом команде очень помогали представители Главного управления разведки МОУ.

"Они консультировали нас, предоставляли фото и видеоматериалы, ознакомили с текстами перехватов разговоров российских военных, агентурными данными. Все это мы использовали в фильме", – поделился продюсер и сценарист ленты.

Особое внимание авторы уделяли психологическому аспекту, чтобы содержание не ретравматизировало зрителей. Команда старалась не акцентировать внимание на насилии, сохраняя при этом полную картину событий. Это сделало "Бучу" не просто кинопроектом, а монументом мужества, борьбы и надежды, уверены авторы фильма.

Алексей Кругляченко, психиатр с 20-летним опытом, который консультировал команду фильма "Буча", подчеркивает важность понимания посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое охватывает целые общины в военное время. ПТСР не ограничивается индивидуальными случаями; оно может касаться всей страны, испытывающей постоянное давление и тревогу от военных действий.

По его мнению, художественное кино, такое как "Буча", играет важную роль в психотерапевтической поддержке. Оно позволяет мягко сближать зрителей с источником их травмы, обеспечивая возможность обработки и переосмысления собственных переживаний. Фильм дает зрителям ощущение надежды и единства, демонстрируя, что, несмотря на тяжелые испытания, исцеление возможно. На фоне широкомасштабной пропаганды и искажения фактов со стороны российской стороны, "Буча" использует силу искусства для борьбы за истину.

Фильм создан благодаря инвестициям частных лиц из Украины, Польши, Канады и США.

Вас также могут заинтересовать новости: