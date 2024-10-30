Главные роли в фильме исполнили Зои Салдана и Селена Гомес.

7 ноября 2024 года в украинский прокат выйдет криминальный мюзикл "Эмилия Перес" (Emilia Pérez), который стал настоящей сенсацией Каннского кинофестиваля этого года и представит Францию на премии "Оскар-2025".

Французский режиссер Жак Одияр, ранее известный мировым зрителям по лентам "Ржавчина и кость" и "Братья Систерс", в своем новом фильме рассказывает историю о мексиканском наркобароне, который всю жизнь мечтал стать женщиной, распрощаться со своей криминальной жизнью и начать все с чистого листа.

Накануне выхода фильма на больших экранах украинских кинотеатров УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрали пять причин, почему стоит посмотреть "Эмилию Перес" – уникальный микс таких жанров, как драма, триллер и мюзикл.

1. Актерский ансамбль

Главные роли в фильме исполнили топ-звезды Голливуда Зои Салдана (франшизы "Аватар", "Стражи галактики") и Селена Гомес (сериал "Убийства в одном здании"), а также мексиканская звезда Адриана Пас и испанская трансгендерная актриса Карла София Гаскон.

Все четыре актрисы получили приз Каннского кинофестиваля 20224 года за лучшую женскую роль.

2. Яркие музыкальные номера

Хотя фильм французский, он почти полностью снят на испанском языке, и, возможно, именно язык добавляет особого темперамента и драматизма всем музыкально-танцевальным номерам.

И если вы сомневаетесь, можно ли вообще удачно совместить криминал и мюзикл, то в отличие от недавнего "Джокера 2", команде "Эмилии Перес" удалось сделать это очень органично. Каждый номер плавно вытекает из сюжета, раскрывая внутренние драмы и характеры персонажей.

Одна из самых ярких сцен – это эпизод гала-ужина El Mal с Зои Салданой. Актриса рассказывала, что очень долго тренировалась, чтобы выполнить все правильно. Из-за этого она даже ушибла себе спину, локти и шею. Но актриса все же выполнила одно из самых ярких соло в фильме, и это точно стоит увидеть на большом экране.

Музыку и песни к фильму написали известные французские музыканты Клеман Дюколь и Камиль (и получили за это приз Канн за лучшую музыку) – первый ранее работал над мюзиклом "Аннетт" Леоса Каракса и группы Sparks с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях.

Также оригинальную песню к фильму Mi Camino записала Селена Гомес, которая, собственно, сначала прославилась именно как поп-певица.

3. Невероятные костюмы

"Эмилию Перес" продюсировал продакшн-департамент французского модного дома Saint Laurent во главе с креативным директором Энтони Ваккарелло. Неудивительно, что одежде героев (как главных, так и второстепенных) в ленте уделено особое внимание.

4. Именитый монтажер

За монтаж фильма отвечала Жюльетт Вельфлин, которая ранее работала над такими всемирно известными кинохитами, как "8 подруг Оушена" и "Голодные игры". Благодаря ее опыту и мастерству отдельные сцены в фильме имеют настоящую живую динамику, что особенно важно там, где фильм превращается в мюзикл.

5. Отзывы критиков

Мировая премьера "Эмилии Перес" состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2024 года. Лента покорила критиков и жюри фестиваля, и в результате получила целых три награды – за лучшую женскую роль, приз жюри и за лучшую музыку.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 85% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 70 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Это довольно безумное исследование маскулинности, феминности, искупления и мести. Если бы Серджио Леоне был жив и создавал мюзиклы, он, возможно, создал бы что-то настолько грандиозное и масштабное. Зои Салдана играет лучшую роль в своей карьере", – написала в своей рецензии критик WSJ Кайли Смит.

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