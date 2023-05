Главный приз получила режиссер из Франции.

Вчера, 27 мая, состоялась церемония награждения победителей Каннского кинофестиваля. "Золотую пальмовую ветвь "получила француженка Жюстин Трие, победу ей принес фильм "Траектория падения" (Anatomie d'une chute).

Как сообщается на сайте Каннского фестиваля, лучшим актером стал Кодзи Якусе за роль в фильме "Идеальные дни" (Perfect Days). Лучшей актрисой стала Мерве Дидзар из Турции. Ей принесла победу роль в фильме "На сухой траве" (About Dry Grasses).

Кроме этого, гран-при получил Джонатан Глейзер, британский режиссер снял драму "Зона интересов" (The Zone of Interest). Приз как лучший режиссер получил Чань Ань Хунг за ленту "Страсть Додина Буффана" (the Pot-au-Feu).

Приз За лучший сценарий получил Сакамото Юдзи, победу ему принесла работа над фильмом "Монстр" (Kaibutsu). А приз от жюри получил режиссер Аки Каурисмяки за фильм "Опавшие листья" (Kuolleet lehdet).

Победу в номинации "Золотая камера "за лучший первый полнометражный фильм получил режиссер Тиен Ан Фам "Внутри желтого кокона" (Inside The Yellow Cocoon Shell). "Золотую пальмовую ветвь" за лучший короткометражный фильм получила Флора Анна Буда за ленту "27". Почетные "Золотые пальмовые ветви" получили актеры Майкл Дуглас и Харрисон Форд.

Что известно о фильме француженки, который принес ей "Золотую пальмовую ветвь"

Жюстин Трие стала третьей женщиной, получившей главный приз Каннского кинофестиваля за всю историю его существования. В ленте рассказывается о женщине-писательнице, которая стала подозреваемой в загадочном убийстве своего мужа-учителя

Юридическая драма показывает "расследование" брака двух человек. Все подробности их жизни обсуждаются в суде и прессе. Женщине приходится столкнуться с тем, что все личные истории внезапно станут "рассматривать", будто под микроскопом.

Скандалы на Каннском кинофестивале

Недавно стало известно, что красной ковровой дорожке грубо обошлись с украинкой. Модель Илона Чернобай устроила мирную акцию. Она вышла на дорожку в сине-желтом платье и вылила на себя искусственную кровь. За это ее грубо вытолкали охранники.

Кроме этого, в Каннах появилась украинская топ-модель Алина Байкова. Она вышла на ковровую дорожку в футболке с надписью, которая "посылает" Путина. Впрочем, модели не позволили появиться перед камерами, ее пытались прогнать.

