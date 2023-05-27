Модель возмущена тем, что с ней так поступили.

Украинская супермодель Алина Байкова, которая выступает против российской агрессии и не молчит о полномасштабной войне в нашей стране, вышла на ковровую дорожку Каннского фестиваля в футболке с "посланием" для Путина. Она хотела напомнить миру о том, что происходит в Украине.

Удлиненную футболку с надписью "F*ck you Putin" модель надела вместе со стильным тренчем. Охранники Каннского фестиваля заметили наряд Байковой и сразу же к ней подбежали. Они стали прогонять модель с ковровой дорожки. Затем оказалось, что украинке позволят находиться на глазах у журналистов, но только если она застегнет тренч и спрячет футболку.

Эмоциями от инцидента Байкова уже поделилась на своей странице в Instagram. Она рассказала подробности и отметила, что позиция Фестиваля, который не хочет "вмешиваться в политику", ее возмущает.

"Вот и доказательство "реальной поддержки" Украины! Меня задержали и попросили уйти с ковра, так как фестиваль не хочет переходить в политику (хотя они разрешили мне продолжать идти по ковру, не открывая куртку). Да, я и все мои люди тоже хотим продолжать жить нашей прекрасной жизнью. Но мы не можем! У нас отняли жизни. Моих людей убивают каждый день русские! Зачем? Русские только что отметили "освобождение" Бахмута", - написала модель.

Видео с происходящим на ковровой дорожке уже показало издание Variety. На нем можно заметить, что Байкову окружили охранники, они закрывали ее от камер и требовали, чтобы она надела тренч.

Скандал на Каннском фестивале

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Каннах украинку грубо вытолкали с красной дорожки из-за акции против войны. Модель Илона Чернобай хотела привлечь внимание мировой общественности к зверствам России на территории нашей страны. Однако девушку прогнали.

"Мне удалось выполнить свою миссию. На красной дорожке 76-го Каннского Кинофестиваля я вышла в платье цвета нашего флага и вылила на себя красную краску. Я использовала свой шанс и этим поступком напомнила, что происходит в Украине!" - вскоре рассказала Чернобай и отметила, что гордится собой.

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