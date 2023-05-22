Девушка устроила мирную акцию, пытаясь привлечь внимание мировой общественности к зверствам России на территории нашей страны.

В Каннах произошла неприятная ситуация с украинской моделью Илоной Чернобай. Она вышла на красную дорожку в шикарном сине-желтом платье, и решила устроить акцию - вылили на себя искусственную кровь. Таким образом Илона пыталась привлечь внимание мировой общественности к войне, которую РФ развязала на нашей территории.

Охрана, которая увидела это, грубо вытолкала девушку с красной дорожки. Видео появилось в соцсетях. Очевидно, такой поступок украинки хотели скрыть, однако не вышло - это быстро разлетелось по французским, а потом и мировым СМИ.

"Мне удалось выполнить свою миссию. На красной дорожке 76-го Каннского Кинофестиваля я вышла в платье цвета нашего флага и вылила на себя красную краску. Я использовала свой шанс и этим поступком напомнила, что происходит в Украине!" - высказалась женщина в своем блоге.

Видео дня

Она поделилась, что ранее использовала свой Инстаграм, на который подписано почти миллион человек, чтобы говорить о войне, но на нее часто жаловались, поэтому страницу могут вот-вот удалить. Илона добавила, что гордится собой, хотя ей было довольно страшно.

"Я, к сожалению, не могу больше выкладывать в сторис все события, как и многие блоггеры, потому что Инстаграм сносит все! И моя страница под угрозой удаления! Я очень рада, что мой поступок разлетелся по всем мировым СМИ! Люди не должны забывать о нас! Горжусь собой, что я смогла! Хотя было и очень очень страшно", - написала Илона в своем блоге.

Напомним, Россию навсегда выгонят из конкурса красоты "Мисс Вселенная".

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