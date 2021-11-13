Новая неделя на проекте "Холостячка" станет настоящим вызовом для мужчин.

В пятницу, 12 ноября, в 19:00 стартовал 9 выпуск проекта "Холостячка-2", в котором мужчины знакомят Злату Огневич со своей жизнью.

Свидания в 9 выпуске шоу "Холостячка-2"

Первое свидание у Златы было с Андреем Задворным, он познакомил "холостячку" со своей дочерью и бывшей женой. Ребенок сразу пошел на контакт с Огневич, общение получилось очень легким и непринужденным.

Затем Макс Тарапата привез Злату в свой дом и сказал, что это их дом с ней. "Холостячка" растерялась после этих слов и не знала, как реагировать. Также Максим показал девушке проект их будущего дома.

Третье свидание у Огневич было с Андреем Хветкевичем, он устроил ей настоящий Новый год с мандаринами и катанием на коньках. Они даже загадали желание под бой курантов.

И последнее свидание у "холостячки" было с Дмитрием Шевченко. Он пригласил девушку во Львов, где они проехались по городу на ретро-авто. Мужчина подарил Злате огромный букет.

Кто покинул шоу "Холостячка-2" в 9 выпуске

После 9 выпуска проекта "Холостячка" от 12.11.2021 Злата Огневич решила не отправлять никого домой. Таким образом, в шоу остаются:

Дмитрий Шевченко

Андрей Задворный

Макс Тарапата

Андрей Хветкевич

Как сообщалось, Олег Плахотнюк покинул шоу "Холостячка-2" после восьмого выпуска. "Последние дни ты активно проявлялся как мужчина. Я поняла, что не готова быть твоей женщиной. Извини, у меня нет для тебя розы", ― сказала Огневич и попрощалась с мужчиной.

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Автор: Ольга Робейко