В конце выпуска стало известно, кто покинул проект и не сможет бороться за сердце Огневич.

В пятницу, 22 октября, в 19:00 на телеканале СТБ прошел 6 выпуск проекта "Холостячка-2" со Златой Огневич.

"Холостячка-2": кто покинул шоу в 6 выпуске

Еще до церемонии роз "холостячка" Злата Огневич решила попрощаться с Владом Ясько после прохождения мужчиной полиграфа. Оказалось, Влад до сих пор общается со своей бывшей девушкой. К тому же, он обманул Злату, говоря о сроке, когда он разорвал отношения с экс-возлюбленной.

"Мне очень не хочется, чтобы ты тратил свое время. Поэтому я тебя уважаю и из уважения к тебе я тебя отпускаю", - сказала Огневич Ясько и попрощалась с ним.

На церемонии роз Злата отправила домой еще двух мужчин, которые считались фаворитами на шоу, - Романа Свечкоренко и Винченцо Дулепу.

"Энцо, ты сказал мне, что у тебя появилась влюбленность, но это только на камеру", - сказала "холостячка". Она добавила, что он часто играет, в его словах мало искренности. Поэтому Винченцо Дулепа ушел из шоу.

Интересно, что Свечкоренко Огневич отправила домой, чтобы он официально развелся с женой. И, если он захочет, сразу после этого может вернуться в шоу.

"Конечно, я разведусь и вернусь", - заверил Рома.

Как прошли свидания в 6 выпуске шоу "Холостячка-2"?

Сначала на проекте в шестом выпуске произошло групповое свидание Винченцо и Андрея со Златой. Они приняли участие в нежной фотосессии в лавандовом поле. Снимки получились очень чувственными.

На второе групповое свидание отправились Олег, Влад и Макс. Они погрузились в творческую жизнь Огневич. На этом свидании у Златы произошел поцелуй с Максимом Тарапатой.

Третье свидание у Огневич было с психологом Романом Свечкоренко. Сначала они занимались воздушным стрейтчингом, а потом пошли в спа на массаж.

Участники шоу "Холостячка-2" прошли проверку на полиграфе

Три участника проекта - Влад Ясько, Андрей Задворный и Роман Свечкоренко - прошли проверку на полиграфе. После этого Злата приняла решение попрощаться с Владом, ведь мужчина до сих пор, судя по всему, любит свою бывшую девушку.

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Автор: Ольга Робейко