Звезда высказалась о закомплексованных женщинах.

Украинская певица, главная героиня проекта "Холостячка" Злата Огневич рассказала, что данный проект обнажает проблемы современного украинского общества.

"Казалось бы, мой чувственный танец из 4-го выпуска превратился в самый настоящий триггер, который показал огромное количество закомплексованных женщин", - сказала Злата.

Также она посоветовала женщинам отпустить себя, свою внутреннюю девочку. Злата порекомендовала познать себя и начать жить.

Читайте также"Маленькая кривляка": 8-летняя дочь Пугачевой умилила поклонников"Ваши страхи перед таким проявлением женственности, женской силы и притягательности являются самыми настоящими комплексами. То, что мы себе запрещаем, другим также нельзя. Я хочу видеть больше уверенных в себе и счастливых женщин", - говорит звезда.

Кроме того, певицу забавляют обзоры на выпуски "Холостячки".

"Я также знала, что с приходом на проект, я расскажу свой путь, в котором кто-то увидит повод для хейта, а кто-то - повод для мотивации", - подытожила Злата.

Напомним, ранее Злату Огневич высмеяли в сети за страстный танец в будуарном стиле.

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Автор: Диана Могилевич