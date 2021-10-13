Украинская певица, главная героиня проекта "Холостячка" Злата Огневич рассказала, что данный проект обнажает проблемы современного украинского общества.
"Казалось бы, мой чувственный танец из 4-го выпуска превратился в самый настоящий триггер, который показал огромное количество закомплексованных женщин", - сказала Злата.
Также она посоветовала женщинам отпустить себя, свою внутреннюю девочку. Злата порекомендовала познать себя и начать жить.
Читайте также"Маленькая кривляка": 8-летняя дочь Пугачевой умилила поклонников"Ваши страхи перед таким проявлением женственности, женской силы и притягательности являются самыми настоящими комплексами. То, что мы себе запрещаем, другим также нельзя. Я хочу видеть больше уверенных в себе и счастливых женщин", - говорит звезда.
Кроме того, певицу забавляют обзоры на выпуски "Холостячки".
"Я также знала, что с приходом на проект, я расскажу свой путь, в котором кто-то увидит повод для хейта, а кто-то - повод для мотивации", - подытожила Злата.
Напомним, ранее Злату Огневич высмеяли в сети за страстный танец в будуарном стиле.
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