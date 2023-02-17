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Марина Григоренко
Кадр из фильма "Человек-Муравей и Оса: Квантомания" / фото Marvel Studios

Разминка для Канга: обзор фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания"

16:03, 17.02.2023
10 мин. 210

16 февраля 2023 года в украинский прокат вышел супергеройский фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания", который официально начал пятую фазу киновселенной Marvel и ближе познакомил публику с главным суперзлодеем "Саги мультивселенной" Кангом Завоевателем. Что из этого получилось, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania).

Осторожно, впереди есть спойлеры!

Немного предыстории

В июле 2019 года фильмом "Человек-паук: Вдали от дома" официально завершилась третья фаза "Саги бесконечности" киновселенной Marvel, которая длилась 11 лет и стала настоящим поп-культурным феноменом. За этот период Marvel Studios во главе с Кевином Файги сумела объединить таких популярных персонажей комиксов, как Железный человек, Капитан Америка, Тор, Черная вдова, Халк и Соколиный глаз в команде Мстителей, которые вместе с другими супергероями защищали Вселенную.

За это время, кроме этой шестерки, в сюжет франшизы, которая насчитывала в общей сложности 23 фильма, ввели также персонажей из серии комиксов "Стражи Галактики", "Доктор Стрэндж", "Черная пантера", "Человек-паук" и, собственно, "Человек-муравей". И, стоит отметить, сложилось все это в единую картинку довольно органично. Да так, что смотреть их было понятно и интересно и тем, кто не читал комиксы, и их преданным фанатам.

Однако, после завершения "Саги бесконечности" большинство ключевых персонажей покинули франшизу, уступив дорогу новым молодым персонажам, тогда как некоторые из "старожилов" стали своеобразным мостиком к новым героям, которые должны были "зажигать" следующую "Сагу мультивселенной".

Четвертая фаза киновселенной Marvel имела кардинальный поворот – теперь на платформе Disney+ начали выпускать еще и сериалы, сюжетно связанные с фильмами для проката в кинотеатрах. То есть теперь, чтобы быть в курсе событий в киновселенной, фанатам Марвел придется смотреть еще и сериалы. Казалось бы, это хорошая новость. Однако, к сожалению, пока немало фанатов той киновселенной, которая сформировалась в первых трех фазах, не слишком довольны тем, куда движется франшиза. Мол, пока нет таких ярких персонажей, как раньше, сценарии провисают, да еще и по прихоти Диснея, который теперь владеет Marvel Studios, сюжеты становятся слишком детскими, а популярный ныне в Голливуде принцип diversity часто втискивается "абы как, главное чтоб было". Поэтому к каждой новинке от Марвел фанаты сейчас относятся осторожно.

О чем фильм

Супергеройский фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания" официально начал пятую фазу кинематографической вселенной Marvel. И несмотря на то, что это фильм об очередных приключениях Скотта Лэнга и его близких, на самом деле главная цель у фильма другая – поближе познакомить зрителей с главным суперзлодеем "Саги мультивселенной" Кангом Завоевателем.

События фильма разворачиваются вскоре после завершения фильма "Мстители: Финал", в котором герои победили Таноса. Скотт Лэнг теперь герой (он даже книгу об этом написал) и, кажется, жизнь постепенно налаживается. Он проводит семейные посиделки со своими близкими, которые вернулись после 5-летнего "скачка" – любимой Хоуп Ван Дайн и ее родителями Хэнком Пимом и Джанет Ван Дайн, которая только вернулась из квантового измерения. И, конечно, своей дочерью Кэсси, которая, в отличие от них, никуда не исчезала, поэтому уже выросла и серьезно заинтересовалась наукой.

Собственно, это увлечение наукой и сыграло злую шутку с героями. Как оказалось, Джанет скрыла от других тот факт, что на самом деле квантовое измерение является довольно опасным и его населяют различные существа. В тоже время Кэсси с Хэнком разработали устройство, которое транслирует сигнал между нашим миром и квантовым измерением. И когда они решили продемонстрировать его остальным, в итоге всех пятерых затянуло в квантовое измерение, где их уже ждал пленный Канг Завоеватель, который мечтал вырваться на волю. Для этого ему нужны способности Человека-муравья. Канг пытается склонить Лэнга на свою сторону предложением провести с дочерью то время, которое он в свое время потерял – и отказ он не примет.

Кадр из фильма "Человек-Муравей и Оса: Квантомания" / фото Marvel Studios

Собственно, большая часть фильма происходят в квантовом измерении, подозрительно похожем на декорации "Звездных войн" (их также снимает Дисней), а наши герои (Кэсси также уже тайно от отца получила костюм) вместе с колоритными жителями квантового пространства пытаются помешать Кангу осуществить его планы.

Персонажи и актеры

В новом фильма к своим ролям вернулись Пол Радд (Скотт Лэнг / Человек-муравей), Эванджелин Лилли (Хоуп Ван Дайн / Оса), Майкл Дуглас (Хэнк Пим) и Мишель Пфайффер (Джанет Ван Дайн). Роль дочери Лэнга Кэсси исполнила Кэтрин Ньютон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Химеры", "Детектив Пикачу"), для которой это дебют в киновселенной Marvel.

Кадр из фильма "Человек-Муравей и Оса: Квантомания" / фото Marvel Studios

Роль Канга Завоевателя исполняет американский актер Джонатан Мейджорс ("Страна Лавкрафта", "Пятеро одной крови", "Крид III"). Впервые этот персонаж был представлен в сериале "Локи" 2021 года как "Тот, Кто Остается" – ученый из 31 века, создавший "Управление временными изменениями", чтобы предотвратить Мультивселенную войну между вариациями себя самого. Собственно, чтобы быть хорошо подготовленным к просмотру "Человека-муравья 3", стоит не столько посмотреть предыдущие две части серии, сколько сериал "Локи" (хотя бы последнюю серию).

В общем, персонаж Канга выглядит многообещающим, хотя конкретно в фильме "Человек-муравей 3" он все же показан сравнительно примитивно. Но, по всей вероятности, такова задумка, ведь персонаж вводится постепенно, и все это нужно растянуть еще на несколько лет. При этом Мейджорсу хорошо удается представить по-разному каждую вариацию Канга – персонаж из "Локи" существенно отличается от Завоевателя. Не исключено, что в следующих фильмах и сериалах зрителей ждет больше разных Кангов.

Кадр из фильма "Человек-Муравей и Оса: Квантомания" / фото Marvel Studios

Также небольшие роли в фильме сыграли Билл Мюррей, который изобразил коварного давнего знакомого Джанет из квантового измерения Крилара, и мастер боевых искусств Кэти М. О'Браян, которая исполнила роль местной воительницы за свободу Дженторри. Звезда сериала "В хорошем месте" Уильям Джексон Харпер исполнил роль одного из ее соратников.

Кроме того, к эпизодической роли детектива Джимми Ву из предыдущих частей вернулся Рэндалл Парк, а Кори Столл, который в первом фильме играл роль антагониста Даррена Кросса (Желтое жало) теперь трансформировался в персонажа М.О.Д.О.К. (Мобильный Организм Для Организации Катастроф).

Кадр из фильма "Человек-Муравей и Оса: Квантомания" / фото Marvel Studios

В то же время, и это возможно разочарует некоторых фанатов серии о Человеке-муравье, в новой части не нашлось места главным комедийным персонажам из предыдущих фильмов – тройке "партнеров" Лэнга по бизнесу: Луису (Майкл Пенья), Дэйву (T.I. Гаррис) и Курту (Дэвид Дастмалчян). Хотя последний все же озвучил одного из персонажей в третьей части – розовое существо с квантового измерения Веба (тот, который постоянно шутил о дырках).

Сцены после титров

Традиционно для большинства фильмов киновселенной Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания" имеет две сцены после титров. При этом, как и сам фильм, они обе посвящены Кангу.

В частности, в первой сцене зрителям показывают совещание огромного количества вариаций Канга, которые собрались, чтобы решить, что дальше делать с Завоевателем. Один из них является скруллом, что, вероятно, является отсылкой к сериалу "Тайное вторжение", который выйдет весной 2023 года.

Во второй сцене, тем временем, идет отсылка к 2 сезону "Локи", где персонажи Локи (Том Хиддлстон) и Мебиус М. Мебиус (Оуэн Уилсон) путешествуют во времени, чтобы отыскать одну из вариаций Канга. Напомним, новый сезон сериала выйдет уже летом 2023 года.

Реакция на фильм

В украинский прокат "Человек-муравей и Оса: Квантомания" вышел одновременно со всем миром, и пока что он имеет противоречивые отзывы. Так, на IMDb у него сейчас оценка 6,6 баллов из 10 на основе 12 тысяч отзывов.

Между тем, на Rotten Tomatoes критики дали фильму 49%, и это сейчас одна из худших оценок у фильмов киновселенной Marvel. С другой стороны, те же критики из "томатов" оценили "Ваканду навсегда" в 84% свежести... Поэтому не всегда стоит ориентироваться на их оценки. Между тем, широкая аудитория оценила фильм гораздо лучше. Так, на тех же Rotten Tomatoes зрители дали фильму 84% свежести.

В то же время, на Metacritic кинообозреватели дали фильму 49 баллов ("смешанные или средние отзывы), а зрители лишь 4,7 балла ("смешанные или средние отзывы). Причем оценки постоянно "скачут", будто хейтеры и фанаты устроили настоящий батл.

Наш вердикт

Если оценивать фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания" сугубо как развлекательное зрелище без претензии на нечто большее, то в общем он скорее заслуживает положительной оценки. Здесь есть довольно простой, но логичный сюжет, харизматичные персонажи, Пол Радд до сих пор удивляет своим довольно молодым видом, неплохие спецэффекты – и все это вложено в приемлемый хронометраж. Правда, юмора стало меньше, а тот что остался – довольно плоский.

Если же замахнуться на более глубинный анализ – фильм довольно примитивный и вторичный. Наверное, поэтому и критики были к нему настолько суровы. Хотя, будем честны, и предыдущие части особой сложностью не отличались.

Кадр из фильма "Человек-Муравей и Оса: Квантомания" / фото Marvel Studios

Относительно представления персонажа Канга – пока этот фильм стал для него своеобразным разогревом, и, соответственно, раскрывается он постепенно. Фильм однозначно является обязательным для просмотра преданным фанатам Marvel, которые желают и дальше следить за развитием киновселенной, ведь, по сути, впервые полноценно знакомит их с новым большим злодеем и забрасывает несколько намеков на дальнейшее его развитие.

С другой стороны, в отличие от некоторых предыдущих проектов четвертой фазы Marvel, просмотр "Человека-муравья 3" никак не является пыткой и потратить на него время в целом не жалко. Такое себе простое развлекательное кино под попкорн, которое лучше всего смотреть в IMAX.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

***

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов февраля 2023 года.

Марина Григоренко

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