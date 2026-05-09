Потап после разрыва с Каменских заявил об участии в 'Холостяке' и жестко поплатился

Рэпера резко раскритиковали в сети.

Скандальный рэпер и продюсер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) на фоне развода с певицей Настей Каменских и в день своего 45-летия нарвался на новую волну критики после очередного выхода на связь в сети.

На этот раз пользователи жестко проехались по рэперу после того, как он намекнул на свое участие в романтическом реалити-шоу "Холостяк" и публично обратился к бессменному ведущему проекта Григорию Решетнику.

"А где можно пройти кастинг, чтобы стать следующим "Холостяком"? Григорий Решетник, напиши мне", - написал продюсер в соцсети Threads.

Стоит отметить, что сделал он это на русском языке, на что тоже обратили внимание юзеры.

На данный момент ведущий реалити никак не отреагировал на неоднозначный выпад Потапа. При этом в комментарии "пришел" участник группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта), который написал лишь: "Е***ый стыд".

Другие пользователи тоже не особо подбирали слова и не скупились на остроты:

"Может, лучше на "Орел и решка"? Чтобы вас в какую-нибудь Африку отвезли. И там оставили"

"Холостяк" с Потапом будет первым сезоном, где женщинам еще будут доплачивать за участие в нем".

"Девушки, фиксируем: на "Холостяка" заявки не подаем".

"В Украине таких "холостяков" не надо".

"Это же впервые будет ноль участниц на кастинге".

Напомним, как писал УНИАН, 1 мая Потап и Настя Каменских объявили о разрыве.

