Зачем люди кладут обычную ложку на окно: новый лайфхак становится популярным

Простой трюк поможет бороться с конденсатом.

В соцсетях распространяются видео с новым простым лайфхаком, который рассказывает, как бороться с конденсатом на окнах. Это простая металлическая ложка, которую нужно определенным способом установить на оконной раме, пишет Indian Defence Review.

Авторы видео утверждают, что если правильно расположить ложку, то она поможет вытягивать влагу из воздуха, прежде чем эта влага испортит ваши окна и стены. Люди пробуют трюк с ложкой, потому что он ничего не стоит и занимает десять секунд. Работает ли он на самом деле – вопрос более сложный, чем признают его поклонники.

Установка конструкция проще простого. Возьмите металлическую ложку, желательно из нержавеющей стали, и положите ее на раму. Направьте ручку в сторону комнаты. Пусть вогнутая чаша выступает за стекло наружу. Никакого клея. Никаких регулировок. Столовый прибор, теоретически, становится пассивным дренажным устройством для конденсата. Вся привлекательность этого метода заключается именно в его простоте.

Видео дня

Дальше работает реальный физический принцип. Теплый, насыщенный влагой воздух в помещении ударяется о холодное оконное стекло, и водяной пар превращается в жидкость – тот же процесс, который приводит к запотеванию зеркала в ванной. Конденсат стекает по стеклу и скапливается на подоконнике. Оттуда он проникает в материалы окна и питает споры плесени.

Металл проводит тепло гораздо лучше, чем стекло, поэтому ложка остывает быстрее и остается холоднее, чем окружающая поверхность стекла. Водяной пар сначала конденсируется на металле. Затем под действием силы тяжести капли стекают по наклонной чаше наружу, а не по внутренней поверхности стекла. В механическом смысле ложка должна делать именно то, что утверждают сторонники этого метода: перехватывать влагу , которая в противном случае скапливалась бы там, где она не нужна.

Но, как пишут авторы материала, в вирусных постах упускается из виду различие между отвлечением и удалением влаги. Ложка не снижает влажность. Она не удаляет влагу из помещения. В любом случае из воздуха выходит одинаковый объем воды; ложка лишь меняет место попадания образовавшейся жидкости. После душа ложка на окне в ванной комнате никак не предотвращает конденсацию пара внутри холодной полости стены или образование плесени за плинтусом.

Когда ложка помогает, а когда нет

В стесненных условиях ложка оказывает небольшую и временную помощь. В слегка влажной спальне холодной ночью может образоваться достаточно конденсата, чтобы к утру намочить подоконник. Ложка улавливает эту ограниченную влагу и выводит ее наружу. Рама остается сухой, и никаких повреждений не накапливается. В этом случае метод работает.

Однако она не поможет в тех случаях, когда в доме есть протекающие трубы внутри стен, плохой дренаж фундамента, используются невентилируемые сушилки для белья. Также она не поможет снизить влажность в кухне или ванной.

Ложка относится к той же категории, что и миски с солью в шкафах или мешочки с углем в подвалах. Эти методы дешевы, просты и безвредны, но они не заменяют устранение протечки, проветривание сырой комнаты или использование осушителя воздуха, когда воздух сам нуждается в просушке.

Как на самом деле можно бороться с плесенью

Агентство по охране окружающей среды США обновило свои рекомендации по борьбе с плесенью и влагой в феврале 2026 года. Основная инструкция рекомендует контролировать влагу в источнике возникновения. Если просушивать помещение в течение 24-48 часов, то в большинстве случаев плесень не вырастет.

Относительная влажность выше 60 процентов способствует росту плесени не только на окнах, но и за гипсокартоном, под ковром и внутри воздуховодов. Эти очаги заражения никто не замечает, пока ущерб не станет значительным.

Существует несколько стратегий, имеющих которые реально работают. На первом месте стоит контроль источников воды. Необходимо оперативно устранять протечки в водопроводе. Следует создать уклон грунта от фундамента, чтобы дождевая вода не скапливалась у стен подвала. Необходимо поддерживать чистоту водосточных желобов и отводить водосточные трубы от дома.

Далее следует вентиляция. Включайте вытяжные вентиляторы в ванной комнате во время и после принятия душа. Используйте кухонную вытяжку при готовке. Открывайте окна и двери, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и вывести влагу наружу. Эти действия удаляют водяной пар до того, как он сможет сконденсироваться где-либо, независимо от того, есть ли там ложка или нет.

Когда влажность сохраняется, несмотря на вентиляцию, потребуется осушитель воздуха, который обеспечивает механическое удаление влаги. Правильно подобранный портативный прибор может поддерживать относительную влажность в диапазоне от 30 до 50 процентов, что является оптимальным диапазоном для предотвращения образования плесени.

Полезный лайфхак с фольгой

Напомним, что обычная алюминивая фольга поможет всегда держать ваши кухонные шкафчики и полки в чистоте. Для этого стоит застелить дно шкафчиков свежим листом фольги, слегка подогнув края. Так все крошки будут скапливаться в одном месте, а когда понадобится, можно будет просто заменить лист.

Вас также могут заинтересовать новости: