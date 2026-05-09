Эти знаки Зодиака начинают новую жизнь: их ждет кардинальный переворот

В списке есть представители знака Скорпион.

Май 2026 года станет началом благоприятного периода для четырех знаков Зодиака. По словам астролога Эми Демур, именно сейчас в жизни этих людей начинают происходить важные перемены, которые постепенно приведут их к лучшему будущему, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Как отметила специалист, представители этих знаков словно проходят внутреннее обновление и начинают превращаться в совершенно новых людей. Впереди их ждут позитивные события, новые возможности и долгожданные изменения. Для одних это будет связано с финансами и карьерой, а для других – с любовью и личным счастьем.

Скорпион

Для Скорпионов май начался с полнолуния в их знаке, которое символизирует важный жизненный перелом. По словам Демур, сейчас вы входите в совершенно новый этап своей жизни, а Вселенная помогает вам оставить прошлое позади.

Астролог подчеркнула, что в этот период последствия своих поступков могут ощутить люди, которые причиняли вам боль, обманывали или относились к вам несправедливо. При этом кармический принцип работает в обе стороны: если вы много старались и вкладывали силы в свое развитие, то теперь сможете увидеть заслуженные результаты и получить вознаграждение за свои усилия.

Телец

Тельцы наконец почувствуют облегчение после непростого периода, который длился последние семь лет. После ухода Урана из вашего знака начинается гораздо более спокойный и стабильный жизненный этап.

По словам астролога, май станет месяцем серьезного роста практически во всех сферах жизни – от карьеры и финансов до личных отношений и общения с окружающими. Особенно заметные изменения начнут происходить после новолуния в Тельце 16 мая.

Демур рассказала, что в этот период изменится не только ваше внутреннее состояние, но и то, как вас воспринимают другие люди. Вы начнете получать больше уважения, признания и новых возможностей, особенно в профессиональной сфере. Если вы долго работали ради своих целей, сейчас ваши старания начнут приносить ощутимые плоды.

Близнецы

Близнецы в последнее время могли переживать разочарования и эмоциональные сложности в личной жизни. Однако, как отметила Демур, этот непростой этап постепенно завершается, освобождая место для новой счастливой главы.

Для многих представителей знака вновь появятся чувства, романтический интерес или шанс встретить человека, который сможет изменить их жизнь. Кроме того, ваша энергетика станет более притягательной для окружающих.

Астролог подчеркнула, что сейчас начинается период, когда вы сможете раскрыть свой потенциал в отношениях и привлечь в свою жизнь более гармоничные и счастливые события. Люди будут тянуться к вам, а уверенность в себе станет заметно сильнее.

Стрелец

Стрельцов в мае ждет одна из самых мощных трансформаций 2026 года. По словам Демур, редкое полнолуние в вашем знаке запускает масштабный процесс внутренних и внешних перемен.

Астролог рассказала, что сейчас вы начинаете избавляться от людей, ограничений и обстоятельств, которые мешали вам двигаться вперед и реализовывать себя. Этот месяц поможет вам приблизиться к своим мечтам и использовать новые возможности, способные полностью изменить вашу жизнь.

Однако Вселенная, по словам специалиста, требует от вас готовности отпустить прошлую версию себя. Следующий этап жизни будет напрямую зависеть от того, насколько смело вы позволите себе измениться и сделать шаг навстречу новому будущему.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака будут на седьмом небе от счастья уже очень скоро.

Вас также могут заинтересовать новости: