Лента имеет все шансы составить достойную конкуренцию культовым романтическим драмам "Сладкий ноябрь" и "Один день".

Уже с 24 октября 2024 года в избранных кинотеатрах Украины начинаются предварительные показы трогательной мелодрамы "Время жить" (We Live in Time), хотя в полноценный прокат она выйдет 31 октября.

"Время жить" – это трепетная и жизненная история о любви и отношениях. Фильм показывает как маленькие курьезы из совместной жизни влюбленных, так и серьезные проблемы. Создатели приправляют ленту тонким юмором, который помогает зрителю разглядеть в таких смешных и милых героях – себя. А с помощью оригинально построенного сюжета мелодрама исследует извечный вопрос о том, как влюбленным максимально использовать время, отведенное их любви.

Фильм претендует стать новой классикой в жанре романтических драм, не боясь конкурировать со "Сладким листопадом" и "Одним днем". Это и неудивительно, ведь "Время жить" выпустила компания StudioCanal, в каталоге которой фавориты миллионов зрителей "Реальная любовь", "Гордость и предубеждение", "Бриджит Джонс" и другие.

УНИАН вместе с компанией Adastra Cinema собрал интересные факты о новинке, главные роли в которой сыграли суперзвезды Эндрю Гарфилд (дилогия "Новый человек-паук", "Социальная сеть", "Тик-так, бум!") и Флоренс Пью ("Оппенгеймер", "Дюна 2", "Черная вдова").

О чем фильм

"Время жить" рассказывает о разных периодах жизни британской пары. Все начинается, когда успешная и амбициозная шеф-повар Алмут (Флоренс Пью) случайно сбивает машиной незнакомца Тобиаса (Эндрю Гарфилд), который как раз переживает развод с женой. Эта авария кардинально меняет жизнь двух молодых людей, ведь они влюбляются друг в друга.

С момента такой необычной встречи, Алмут и Тобиасу не бывает скучно: милая авария, роды в невероятном месте, гастрономические соревнования мирового класса... Роману пары, который уже перерос в крепкие семейные отношения, суждено было быть сотканным из впечатляющих событий. Жизнь влюбленных полна курьезов, смешных и милых моментов, они вместе радуются и вместе горюют, а когда оказываются перед лицом сложностей – выбирают быть вместе и любить друг друга и жизнь.

Эта история любви охватывает десятилетия, однако авторы ленты создали для зрителей настоящий ребус, мастерски строя нелинейное повествование, переключаясь между несколькими периодами отношений героев. Это ярко отличает фильм "Время жить" от других лент, принадлежащих к жанру мелодрамы.

Зрителям такой прием дает возможность пережить историю пары таким образом, чтобы лучше осознать то, как память может жонглировать воспоминаниями и опытом и что на самом деле события приобретают смысл, когда мы смотрим на них с высоты накопленного опыта.

Звездный каст

Лента может похвастаться невероятным звездным тандемом. Главную женскую роль исполнила номинантка на премию "Оскар", непревзойденная Флоренс Пью. Сейчас без актрисы не обходится ни один кассовый фильм, а впервые она поразила своей невероятной актерской подачей еще когда училась в шестом классе. Уже тогда после роли в фильме "Падение" молодая актриса привлекла внимание критиков и стала номинанткой престижных лондонских премий.

Настоящий карьерный прорыв Флоренс произошел в 2019 году. Тогда она получила и международное признание, сыграв сразу в трех лентах: комедийной драме "Борьба с моей семьей", хорроре "Солнцестояние" и исторической драме "Маленькие женщины". Последняя работа стала особенно впечатляющей и за нее актриса получила наминации на престижную премию BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Уже потом Пью поражала зрителей в таких хитах, как "Оппенгеймер", "Дюна: Часть вторая" и "Черная вдова".

О своей новой работе в ленте "Время жить" Флоренс в недавнем интервью изданию Town & Country сказала, что ее поразило то, что в этом фильме "так много сцен, которые созданы, чтобы заставить вас что-то почувствовать!".

По отзывам кинокритиков живая и эмоционально заряженная Флоренс сумела добавить искры и привлекательности своей героине, но также актриса феерично справилась с углублением драмы, разворачивающейся на глазах у зрителей.

Партнером Пью во "Времени жить" стал дважды номинант на "Оскар" Эндрю Гарфилд. Свою первую славу он получил после ролей в фильмах "Львы для ягнят" и "Мальчик А", а впоследствии актеру посчастливилось воплотить на экране легендарного персонажа из комиксов – Человека-паука, сыграв Питера Паркера в лентах "Новый Человек-паук" и "Новый Человек-паук 2. Высокое напряжение".

Гарфилд отличился не только своей актерской деятельностью, но и неравнодушием к судьбе Украины в российско-украинской войне. Так, на красной дорожке Премии Гильдии киноактеров Гарфилд выразил свое смущение из-за неуместности празднования во время полномасштабного вторжения России в Украину: "Это сложный день для празднования. Держать в наших сердцах то, что происходит в Украине. Это странно. Это, безусловно, странно, что мы изысканно одеваемся в этот момент, но да, я очень, очень благодарен за то, что я здесь с нашим сообществом...".

Что касается ленты "Время жить", то, по мнению Гарфилда, она сможет особенно откликнуться в сердцах тех зрителей, которые хотя бы раз любили и чувствовали жажду жизни. Каждый такой зритель сможет почувствовать в фильме свою историю.

Некоторые кинокритики считают, что роль в этой романтической драме стала едва ли не лучшей в карьере актера. Несмотря на естественную сдержанность своего персонажа, Гарфилд нашел способ продемонстрировать глубокие и сильные эмоции.

В целом Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд изрядно реалистично сыграли влюбленную пару. В одном из интервью Гарфилд даже поделился пикантным моментом со съемочной площадки – во время съемок интимной сцены партнеры так увлеклись, что не услышали "стоп-снято". Операторам тогда пришлось отвернулись, чтобы им не мешать.

Сейчас вовсю продолжается промо мелодрамы "Время жить". Появление пары исполнителей главных ролей на премьере ленты в Лондоне точно запомнилось всем, ведь на ней Эндрю Гарфилд позировал с... картонной Флоренс Пью. Актер решил хотя бы таким остроумным способом вывести свою коллегу на красную дорожку тогда, когда она не смогла присутствовать лично.

Продакшен

Режиссером фильма стал Джон Кроули, в фильмографии которого ностальгическая и нежная драма "Бруклин" и экранизация легендарного романа Донны Тарт "Щегол". Сценарий к "Времени жить" написал Ник Пейн, который работал в частности над масштабной сагой о самой известной британской семье – "Корона".

За продюсирование ленты взялся сверхпопулярный любимец публики – Бенедикт Камбербэтч, а также Роберт Ааронсон (в титрах Дэниел Бацек), известный своей работой с режиссером Йоргосом Лантимосом над его лентами "Убийство священного оленя" и оскароносными "Бедными-несчастными", а также драмой "Отец" Флориана Зеллера.

Реакция критиков

Мировая премьера драмы "Время жить" состоялась на международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2024 года, и он получил положительные отзывы от критиков.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 88% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 61 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,3 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Консенсус критиков в общей рецензии Rotten Tomatoes таков: "Ощутимая химия Эндрю Гарфилда и Флоренс Пью захватит сердца зрителей, прежде чем разбить их в "Время жить", мощной мелодраме, которая использует свою нелинейную структуру для вдумчивого исследования горя".

Бенджамин Ли, критик The Guardian написал: "Я считаю, что ретроспектива в фильме чрезвычайно очаровательна. Большая, насыщенная романтическая драма, которая точно заставит нас затаить дыхание, а также скорбеть".

Между тем, Брайан Таллерико, президент Чикагской Ассоциации кинокритиков, отметил, что Флоренс Пью удалось выполнить свою едва ли не самую трудную актерскую работу с точки зрения нелинейности повествования, тогда как Эндрю Гарфилд блестяще справился с тем, чтобы передать такие эмоции, как беспокойство, гнев и глубокую грусть.

"Помогает то, что между ними также есть реальная химия, и что Кроули относится к их партнерству как к партнерству между двумя настоящими взрослыми", – добавил к своей рецензии авторитетный кинокритик.

В целом обозреватели кино сошлись во мнении, что "Время жить" является точным напоминанием: для того, чтобы худшие моменты прошли, надо смириться с тем, что пройдут и лучшие мгновения жизни.

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