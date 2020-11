В фильме подробно исследуют предысторию персонажей.

В третьей части франшизы "Фантастические твари" могут показать поцелуй Дамблдора и Грин-де-Вальда.

В фильме подробно исследуют предысторию персонажей.

На портале We Got This Covered обсуждают то, что в третьей главе спин-оффа поттерианы могут показать поцелуй между профессором Альбусом Дамблдором и темным волшебником Геллертом Грин-де-Вальдом.

Персонажи, которых сыграли Джуд Лоу и Джонни Депп, в прошлом были лучшими друзьями, однако после размолвки начали враждовать. В 2007 году писательница Джоан Роулинг заявила, что Дамблдор - гей.

Ранее режиссер Дэвид Йейтс говорил, что на данном фрагменте в кино он не планирует сильно акцентировать внимание, тем не менее полностью обойти стороной эпизод вряд ли получится, так как в рамках ленты точно будет подробно рассказана предыстория могущественных магов.

