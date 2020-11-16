В третьей части франшизы "Фантастические твари" могут показать поцелуй Дамблдора и Грин-де-Вальда.
Читайте такжеПоявились первые кадры и дата выхода гей-драмы на Netflix от звездных геевКак пишет popcornnews, в фильме подробно исследуют предысторию персонажей.
На портале We Got This Covered обсуждают то, что в третьей главе спин-оффа поттерианы могут показать поцелуй между профессором Альбусом Дамблдором и темным волшебником Геллертом Грин-де-Вальдом.
Персонажи, которых сыграли Джуд Лоу и Джонни Депп, в прошлом были лучшими друзьями, однако после размолвки начали враждовать. В 2007 году писательница Джоан Роулинг заявила, что Дамблдор - гей.
Ранее режиссер Дэвид Йейтс говорил, что на данном фрагменте в кино он не планирует сильно акцентировать внимание, тем не менее полностью обойти стороной эпизод вряд ли получится, так как в рамках ленты точно будет подробно рассказана предыстория могущественных магов.
Изменения в звездном составе фильма
- Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли темного волшебника во франшизе. Актер согласился на просьбу студии и сказал, что уважает ее решение.
- Этому предшествовало то, что Депп проиграл дело о клевете таблоиду The Sun, утверждавшему, что он неоднократно избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.
- Сообщалось, что студия Warner Bros. вынуждена будет выплатить Деппу полный гонорар за роль Гриндевальда, а это более 10 миллионов долларов.
- Позже стало известно, кто может заменить Джонни Деппа в "Фантастических тварях".
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