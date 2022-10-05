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Марина Григоренко
Кадр из фильма "Королева-воин" / фото Sony Pictures

Спорно, но красиво: обзор исторического экшна "Королева-воин" с Виолой Дэвис

17:15, 05.10.2022
7 мин. 445

6 октября в украинский прокат выходит яркий исторический экшн "Королева-воин" о некогда процветающем Королевстве Дагомея с обладательницей "Оскара" Виолой Дэвис в главной роли. Каким вышел фильм и почему он получил противоречивые отзывы, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о новом историческом экшне "Королева-воин" (без спойлеров).

О чем фильм

События фильма "Королева-воин" / The Woman King (США, 2022) происходят в африканском Королевстве Дагомея, а в центре сюжета – несколько воительниц местной гвардии Агоджи, которые борются за свободу своей родины. Параллельно раскрываются личные истории главных героев.

Историческая основа

Фильм основан на реальных событиях – могучее Королевство Дагомея действительно существовало в 1620-1900 годах на территории современных Бенина и Того. И если просматривая трейлер к фильму вы вдруг подумали, что вам это что-то напоминает – то все просто: реально существующие воительницы Агоджи, которых также называли амазонками Дагомеи, в определенной степени вдохновили авторов серии комиксов Marvel о "Черной пантере", где на страже Ваканды стоит женская гвардия Дора Миладже.

Кадр из фильма "Королева-воин" / фото Sony Pictures

Впрочем, именно позиционирование фильма как основанного на реальных событиях сыграло с ним злую шутку. Дело в том, что, как гласит история, Королевство Дагомея достигло своего расцвета благодаря работорговле с европейцами, причем воительницы Агоджи принимали активное участие в этом, захватывая в плен жителей других африканских племен. А вот в фильме эта история представлена как героическая борьба дагомейцев за свободу.

Да, история с участием Дагомеи в работорговле в фильме упоминается, однако максимально мягко. И этот факт очень возмутил часть зрителей, главным образом, афроамериканцев – героизацию дагомейцев они назвали неприемлемой.

Актеры и персонажи

Главную роль в фильме исполнила обладательница "Оскара" Виола Дэвис ("Прислуга", "Вдовы", "Отряд самоубийц", сериал "Как избежать наказания за преступление"). Стоит отметить, что 57-летняя актриса, которая у большинства киноманов отнюдь не ассоциируется с боевиками, действительно поразила своей формой в роли генерала Наниски. Она прекрасно справилась с ролью, хотя кое-кто из зрителей в зале и удивлялся, как это она вызвалась в таком сниматься. Мы же ничего против этого не имеем.

Также одну из главных ролей в фильме исполнила британская актриса Лашана Линч, которую зрители могли видеть в ролях женской версии Бонда в "007: Не время умирать" и пилота Марии Рэмбо в "Капитан Марвел". По нашему скромному мнению, это один из самых харизматичных персонажей в фильме.

Кадр из фильма "Королева-воин" / фото Sony Pictures

Настоящим прорывом фильма критики назвали молодую южно-африканскую актрису Тусо Мбеду, которая стала известна широкой публике после сериала "Подземная железная дорога". Ей досталась центральная роль молодой девушки, которая поступает на обучение к Агоджи, чтобы стать могущественной воительницей.

Роль короля Дагомеи Гезо исполнил Джон Бойега, больше всего известный по роли Финна в третьей трилогии "Звездные войны". Кстати, Гезо – это реальный король Дагомеи, правивший в 1818-1859 годах. Впрочем, опять же, реальный Гезо был совсем не таким, каким он показан в фильме (прямо такой себе Т'Чалла на минималках) – именно во времена его правления в Дагомее процветала работорговля. При благоприятных условиях он развертывал военные кампании против соседних племен, чтобы захватить как можно больше пленных и затем продать их в качестве рабов. Более того, когда британские миссии предлагали ему подумать над прекращением работорговли, он эти предложения отвергал, ведь не хотел терять источник пополнения казны.

Кадр из фильма "Королева-воин" / фото Sony Pictures

В фильме же больше сконцентрировались на его противостоянии с государством Ойо (оно тоже когда-то существовало) и привлечении женской части населения к боевым действиям. Впрочем, вряд ли в реальной жизни Гезо предоставлял так много полномочий воительницам Агоджи.

Было в фильме и несколько "белых" персонажей, к примеру, одного из них сыграл Хиро Файнс-Тиффин из трилогии "После". Впрочем, все они прогнозируемо были негодяями.

О режиссере

Режиссером фильма стала Джина Принс-Байтвуд, которая имеет довольно яркую фильмографию, часто возвращаясь к афроамериканскому наследию. Ее режиссером дебютом на "большом экране" стала романтическая спортивная драма "Любовь и баскетбол" в 2000 году, продюсером которой стал сам Спайк Ли. Картина получила положительные отзывы критиков и немало престижных наград и номинации, в том числе правозащитного толка.

В 2008 году вышла ее вторая полнометражная работа – социальная драма "Тайная жизнь пчел", которая также получила хорошие реакции. Последней работой режиссера перед "Королевой-воином" стал боевик "Старая гвардия" с Шарлиз Терон в главной роли.

Как фильм восприняли критики

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 9 сентября 2022 года, а через неделю "Королева-воин" вышла в прокат в США. Фильм получил в основном положительные отзывы – особенно критики отметили игру Виолы Дэвис, актерский прорыв Тусо Мбеду и хореографию.

Кадр из фильма "Королева-воин" / фото Sony Pictures

В то же время немало зрителей раскритиковали картину за искажение исторических фактов.

Сейчас на IMDb у фильма оценка 6,2 балла из 10, на Rotten Tomatoes – 94% одобрения от критиков и 99% от зрителей, а на Metacritic – 77 баллов от кинообозревателей и лишь 2,5 балла от широкой аудитории.

В прокате фильм пока не стал успешным – при бюджете в 50 млн долларов он собрал лишь на 50,9 млн долларов кассовых сборов. Впрочем, он пока не выходил за пределами американского рынка.

Наш вердикт

Фильм получился красивым и ярким, со зрелищными хореографией и боевыми сценами, а еще хорошей актерской игрой и привлекательными персонажами – поэтому, если вы ищете легкое и победное зрелище без привязки к исторической основе, то фильм может вам вполне зайти.

Кадр из фильма "Королева-воин" / фото Sony Pictures

С другой стороны, здесь есть несколько моментов в духе "индийских фильмов" и "роялей в кустах", таких наивных и натянутых, которые несколько портят впечатление от качественного боевика и превращают его в детскую сказочку. Такое может не всем понравиться.

Ну и если вы серьезно относитесь к истории и стремитесь к исторической справедливости, фильм вас также может несколько разозлить, ведь это никак не вяжется с вложенным в сюжет пафосом.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

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Марина Григоренко

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