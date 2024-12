УНИАН делится впечатлениями о продолжении хитового мультфильма.

19 декабря 2024 года в украинский прокат выходит анимационный фильм "Муфаса: Король лев", который является одновременно продолжением и приквелом культовой истории, которую любят и дети, и взрослые. Удалось ли новинке достойно продолжить оригинал, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В 1994 году студия Walt Disney выпустила рисованный анимационный фильм "Король лев", который стал настоящим хитом проката, и снискал расположение как критиков, так и зрителей. Вдохновленная реальной африканской саванной где-то на землях Танзании лента, сочетавшая в себе драму, комедию, приключения и мюзикл, понравилась как детям, так и взрослым, а также получила два "Оскара" – за музыку от ныне уже культового Ханса Циммера и оригинальную песню Can You Feel the Love Tonight в исполнении легендарного Элтона Джона.

Тогда в центре сюжета был маленький львенок Симба, чей отец-король Муфаса был коварно убит его завистливым братом Шрамом. Оказавшись в изгнании, малыш нашел новых друзей, вырос и в конце концов вернул себе трон отца, одновременно спасая их земли от разрухи.

Через 25 лет, в 2019 году, "Дисней" решил выпустить ремейк фильма – он во многом повторял оригинал, но был снят с использованием современных спецэффектов, таких, что порой картинка выглядела как настоящая игровая, а не рисованная. Успех ленты с бюджетом более 250 миллионов долларов и привлечением к голосовому касту таких топ-звезд как Бейонсе – ремейк собрал в прокате почти 1,7 миллиарда долларов и получил номинацию на "Оскар" за визуальные эффекты, очевидно, вдохновил студию на то, что стоит снять продолжение истории.

О чем новый фильм

Хотя из названия можно подумать, что это фильм о становлении будущего короля Муфасы, также он наконец больше рассказывает о том, почему, собственно, его брат Шрам стал злодеем.

В начале фильма Симба из оригинального фильма, который уже стал королем, в ожидании появления сына отправляется с возлюбленной Налой в то место, где рождаются львята. Между тем, их старшая дочь Киара остается под присмотром хорошо известных из первого фильма мандрила Рафики, бородавочника Пумбы и суриката Тимона. Они и рассказывают ей историю о том, как ее дедушка нашел волшебную долину, а которой они сейчас живут, и стал королем.

Маленький Муфаса был разлучен с родителями во время страшного наводнения. Малыша из воды спас другой львенок Така – сын местного короля Обаси. Правитель не хочет принимать бродягу, но сын и жена Эше убеждают оставить его. Обаси плохо относится к Муфасе до тех пор, пока тот не спасает львицу от стаи львов-изгнанников, которые вдвое больше их. Одновременно он предупреждает сына Таку, доброжелательного, но несколько трусливого, что тот должен бороться за свой трон, который принадлежит ему по крови. Когда же королевству угрожает вторжение безжалостных великанов-изгнанников, Обаси просит Муфасу спасти сына, отведя его подальше отсюда. Так начинается их большое приключение.

Впрочем, в процессе молодые львы, которые относятся друг к другу как родные братья, принимают в свою стаю еще нескольких членов. Среди них и молодая львица Сараби, из-за которой, собственно, между братьями и возникает вражда.

Песни в фильме

Как и в предшественниках, в фильме есть несколько песен – в украинском прокате они прошли в переводе (что типично для лент под детскую аудиторию). В целом, локализованная адаптация звучала весьма приятно и органично, особенно сольная партия Таки – за него пел Вячеслав Хостикоев.

Также в украинской версии роли дублировали Максим Самчик / Даниил Остапчук / Кирилл Каплуновский (Муфаса), Мария Корогодская / Анастасия Миляева (Сараби), Вячеслав Глушенко / Дмитрий Рассказов (Рафики), Александр Форманчук (Кирос), Никита Новак (юный Така), Назар Заднепровский (Пумба), Павел Скороходько (Тимон), Вячеслав Довженко (Зазу) и другие.

В то же время, в отличие от предыдущих двух фильмов, на этот раз за саундтрек к фильму отвечал не Циммер, а группа композиторов во главе с Дэвидом Метцгером, который был привлечен к работе и над первым "Королем львом", и имеет немалый послужной список в Голливуде, приобщившись к большинству громких проектов Disney.

О режиссере

Снимать "Муфасу" доверили режиссеру Барри Дженкинзу, который до этого отличился работой над более серьезным кино.

В частности, он прославился в 2016 году благодаря coming-of-age драме "Лунный свет", которая стала настоящим триумфатором того оскаровского сезона. В целом фильм получил восемь номинаций, одержав победу в трех из них, в том числе как лучшие фильм и адаптированный сценарий.

Последняя его работа – сериал "Подземная железная дорога" 2021 года, также поднимающий проблемы чернокожего населения США. Он был положительно воспринят критиками и получил "Золотой глобус" как лучший мини-сериал года.

Это уже не первый случай, когда "Дисней" пытается привлечь к работе над блокбастерами независимых режиссеров, "выстреливших" на престижных кинопремиях. Довольно часто это заканчивается провалом – стоит вспомнить хотя бы "Вечных" от Хлои Чжао или "Мервелов" от Нии ДаКосты. Впрочем, похоже, ставка на Дженкинза таки сработала – даже суровые критики отмечают, что ему удалось извлечь "что-то из ничего".

Реакция на фильм

Мировая премьера мультфильма "Муфаса: Король лев" состоялась 9 декабря 2025 года – и первые отзывы о нем были скорее положительные. Критики хвалили его за визуальные эффекты, называли "идеальным приквелом" и отмечали, что эта история однозначно "заслуживает того, чтобы ее рассказали".

Впрочем, первые оценки на влиятельных киноагрегаторах оказались несколько ниже, чем ожидалось. Так, на Rotten Tomatoes он пока имеет скромные 59% одобрения от критиков (на основе 83 отзывов), а на Metacritic киноэксперты оценили его в 58 из 100 баллов (на основе 36 отзывов), что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы". Консенсус критиков был таким: несмотря на отличные спецэффекты и отдельные мощные темы, в целом фильм слишком упрощенный и скучный, и ему будто чего-то не хватает.

Тем не менее, лента уже имеет несколько номинаций на "Оскар". Вчера комитет главной кинопремии мира объявил первых официальных номинантов, которые попали в ее шортлист, и у "Муфасы" уже есть как минимум две номинации – за визуальные эффекты и оригинальную песню (Tell Me It's You, которую в оригинале спели актеры Аарон Пьер и Тиффани Бун, озвучивавшие Муфасу и Сараби).

Наш вердикт

Если оценивать фильм с позиции обычного зрителя, который просто хочет хорошо провести время с семьей, то "Муфаса: Король лев" – отличный вариант сводить детей в кинотеатр. Он красивый (еще бы, с бюджетом более 200 миллионов долларов), с меткими (а порой не очень) шутками и хорошим музыкальным сопровождением.

Одновременно он рассказывает интересную историю, хоть и в несколько упрощенной форме, которая дает новый взгляд на хорошо известных персонажей и заполняет некоторые пробелы, упущенные в оригинальных фильмах.

И мы совсем не удивимся, что в случае кассового успеха "Дисней" попытается выжать из этой франшизы еще что-то.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

***

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой лучших сериалов декабря 2024 года.

Марина Григоренко