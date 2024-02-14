"Боб Марли: One Love": обзор байопика об иконе регги в поисках мира

УНИАН делится впечатлениями о музыкальном фильме "Боб Марли: One Love", который на этой неделе появится в кинотеатрах Украины.

15 февраля 2024 года в украинский прокат выйдет музыкальный байопик "Боб Марли: One Love" (Bob Marley: One Love), впервые рассказывающий на большом экране историю культового музыканта и революционера. Каким получился фильм, читайте в обзоре УНИАН.

О чем новый фильм

Имя Боба Марли – одно из самых громких в истории музыки. Он стал первым артистом с Ямайки, сумевшим достичь международного признания, и сделал музыку регги неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры. Однако не только музыка сделала его фигуру культовой. Марли имел собственную глубокую философию и верования, активную гражданскую позицию и действительно хотел сделать мир лучше – справедливым, добрым, без войн и насилия.

Собственно, именно на этом и сосредоточен фильм "Боб Марли: One Love". В основном он охватывает период с 1976 по 1978 год, когда Боб уже был настоящей иконой на родине. В тот период Ямайку раздирала гражданская война с постоянным уличным насилием и бедностью, а Марли хотел провести большой концерт, чтобы объединить страну.

Впрочем, незадолго до мероприятия дом Марли атаковали вооруженные люди – в результате сам Боб, а также его жена Рита и менеджер Дон получили ранения. Все же проведя концерт, Марли убеждает свою жену вместе с детьми уехать в США, а вскоре сам отправляется в Лондон писать свой следующий альбом – легендарный Exodus, который некоторые музыкальные издания назвали лучшим альбомом 20 века.

В течение следующих двух лет Марли проходит через творческие поиски, познание себя и своего предназначения в этой жизни, испытание славой и сталкивается со страшным диагнозом. В итоге он решает вернуться на Ямайку, чтобы провести тот легендарный концерт, который наконец таки объединил страну.

Актеры и персонажи

Главной звездой фильма стал британский актер Кингсли Бен-Адир, воплотивший образ Боба Марли. Наш зритель ранее мог видеть его в качестве одного из Кенов в хите 2023 года "Барби", а также в роли главного антагониста в сериале "Тайное вторжение" по комиксам Marvel, также 2023 года.

Сам актер признался, что во время подготовки к фильму он провел десятки часов за просмотром видеороликов с участием Марли, чтобы изучить движения и манеру общения музыканта. И, стоит отметить, эта кропотливая работа имела свои плоды – Кингсли довольно убедительно изобразил всегда просветленного Боба, как во время разговоров, так и во время выступлений на сцене.

Еще один центральный персонаж в фильме – Рита Марли, жена музыканта, которая также была одной из бэк-вокалисток в его группе Wailers. Пара познакомилась в довольно молодом возрасте и успела дать жизнь семерым детям. Рита поддерживала и сопровождала мужа на протяжении всей его жизни – как в личном плане, так и на сцене. Ее роль в фильме исполнила британская актриса Лашана Линч, которую зрители ранее могли видеть в фильме "Капитан Марвел" в роли подруги Кэрол Дэнверс Марии Рэмбо и в фильме "007: Не время умирать" в качестве замены Бонду – Номи.

О режиссере

Снял фильм американский режиссер Рейнальдо Маркус Грин, для которого это уже не первая работа, основанная на реальных событиях. Так, его дебютная лента "Монстры и люди" (2018) хоть и не была напрямую связана, но ее сюжет был вдохновлен резонансным делом о смерти афроамериканца Эрика Гарнера, убитого во время конфликта с нарядом полиции, которые пытались задержать его за мелкое правонарушение. Лента была положительно воспринята критиками.

Его следующим фильмом стала биографическая дорожная драма "Джо Белл" (2020) с Марком Уолбергом в роли мужчины, который отправляется в путешествие по Америке, чтобы почтить память своего 15-летнего сына, совершившего самоубийство, не выдержав издевательств из-за того, что он был геем. Лента получила смешанные отзывы.

Третий фильм Грина – биографическая спортивная драма "Король Ричард" (2021) с Уиллом Смитом стала на данный момент самым громким проектом режиссера. Фильм рассказывает об отце легендарных американских теннисисток Серены и Винус Уильямс (а, точнее, о том, на что мужчина был готов пойти ради успеха, даже ценой счастья собственных детей). Фильм получил положительные отзывы критиков и шесть номинаций на "Оскар", принеся заветную статуэтку Смиту.

Учитывая такой послужной список, на новую работу режиссера критики и зрители возлагали немалые надежды.

Реакция на фильм

Премьера фильма "Боб Марли: One Love" состоялась в конце января 2024 года на родине Боба Марли – Ямайке. В мировой прокат она выходит 14 февраля.

На данный момент лента имеет смешанные отзывы. В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 39% одобрения от критиков. На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 43 балла из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

Фильм "Боб Марли: One Love" оставляет смешанные отзывы. С одной стороны, это яркая лента с шикарной музыкой, красивыми костюмами, отличной актерской игрой и острым подтекстом. Лента может понравиться фанатам музыкальных байопиков, хотя там и значительно меньше музыки, чем в картинах вроде "Рокетмена" или "Богемной рапсодии".

Однако, с другой стороны, картина оказалась довольно поверхностной. Складывается впечатление, что и сам режиссер не до конца понимал, какого результата он хотел добиться этим фильмом. Он отнюдь не дотягивает до музыкального байопика о музыке, однако и недостаточно раскрывает мировоззрение Марли и его борьбу за мир во всем мире.

Режиссер сконцентрировался на двух годах из жизни Марли, когда он уже был музыкальной звездой и чуть ли не мессией на Ямайке. Однако зрителю почти не объясняют, почему он такой особенный, почему именно на него фактически молятся местные и почему именно на него возлагают задачу сделать то, на что неспособны политики.

Также зрителям почти не раскрывают происхождение музыки регги, философию растаманов и верования ямайцев. Судя по фильму, суть всего заключается лишь в постоянном курении ганджубаса и периодическом произнесении слова "раста". Однако это нечто гораздо большее, и если в фильме в это все уже вкладывается такой глубокий смысл, то желательно было бы хоть немножко глубже копнуть и объяснить ситуацию зрителям, для большинства из которых эта культура совсем далека, а не заставлять их потом штурмовать Википедию.

А еще Рейнальдо Маркус Грин в случае с байопиком о Бобе Марли прибегнул к той же противоречивой тактике, что и в "Короле Ричарде" – чрезмерной идеализации своего персонажа. Его Боб Марли – мессия, который даже в сценах, которые показывают его не в лучшем свете, представлен как можно более позитивно. А ведь он был сложной творческой личностью, и таких людей нельзя показывать слишком однобоко.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

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Марина Григоренко