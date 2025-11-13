Премьера фильма состоится 13 февраля.

Warner Bros. представила первый трейлер новой экранизации романа Эмили Бронте "Грозовой перевал", режиссером которой стала Эмиральд Феннелл ("Убивая Еву", "Перспективная девушка").

В центре истории - трагическая любовь между Кэти, которую играет Марго Робби ("Барби", "Однажды в Голливуде"), и Хитклифом в исполнении Джейкоба Элорди ("Солтберн", "Эйфория"). Новый трейлер показывает их детские встречи, а затем - сложные отношения во взрослом возрасте.

На фоне новой песни Charli XCX из концептуального альбома к фильму под названием "Chains of Love", герои спорят, страстно целуются под дождем и борются с собственными чувствами.

В фильме также появятся Хонг Чау ("Кит") в роли Нелли Дин и Элисон Оливер ("Солтберн") в роли Изабеллы Линтон. Младших Кэти и Хитклифа играют Овен Купер ("Переходный возраст") и Шарлотта Меллингтон ("Матильда: Мюзикл").

