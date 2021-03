Режиссер кинокомикса Мэтт Ривз сообщил в своем Twitter-аккаунте, что съемки "Бэтмена" окончены.

Известно, что их переносили несколько раз из-за пандемии коронавируса. Процесс возобновили только в начале сентября 2020 года, несмотря на то, что начались съемки еще в январе. А также во время съемок у главного актера Роберта Паттинсона обнаружили коронавируса. И пока он две недели соблюдал самоизоляции, режиссер снимал сцены без его участия.

Согласно сюжету, Паттинсон сыграет 30-летнего Брюса Уэйна. Он будет бороться с преступностью. Но однажды он привлечет внимание серийного убийцы.

В качестве основных персонажей истории фигурируют также готэмская воровка Селина Кайл (Зои Кравиц), местный мафиози Освальд Кобблпот по прозвищу Пингвин (Колин Фаррелл) и криминальный авторитет Кармайн Фальконе (Джон Туртурро).

"He is such an incredible actor, what he's doing is gonna blow people's mind."- Matt Reeves on Robert Pattinson #TheBatman



