Режиссер кинокомикса Мэтт Ривз сообщил в своем Twitter-аккаунте, что съемки "Бэтмена" окончены.
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Известно, что их переносили несколько раз из-за пандемии коронавируса. Процесс возобновили только в начале сентября 2020 года, несмотря на то, что начались съемки еще в январе. А также во время съемок у главного актера Роберта Паттинсона обнаружили коронавируса. И пока он две недели соблюдал самоизоляции, режиссер снимал сцены без его участия.
Согласно сюжету, Паттинсон сыграет 30-летнего Брюса Уэйна. Он будет бороться с преступностью. Но однажды он привлечет внимание серийного убийцы.
В качестве основных персонажей истории фигурируют также готэмская воровка Селина Кайл (Зои Кравиц), местный мафиози Освальд Кобблпот по прозвищу Пингвин (Колин Фаррелл) и криминальный авторитет Кармайн Фальконе (Джон Туртурро).
"He is such an incredible actor, what he's doing is gonna blow people's mind."- Matt Reeves on Robert Pattinson #TheBatman— bobby dupea (@ConverseStew) March 13, 2021
we’re really going to see rob kick ass next year 🤧❤️
pic.twitter.com/ubdYgwUXVW
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